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Yüzde 30 zam sonrası emekli ve memur maaşı için flaş iddia! 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi

05.01.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam, bir gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla yüzde 30'a çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 saatte yaşanan yüzde 5'lik artış için "Yürütülen çalışmalar sonunda, imkanlar sağladık" ifadelerini kullanırken, çok konuşulacak yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Fatih Portakal, memur ve emekli maaşlarının yeniden artacağını iddia ederken, tarih verdi. Portakal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Hep birlikte göreceğiz" dedi.

Yüzde 30 zam sonrası emekli ve memur maaşı için flaş iddia! 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi

Memur ve emekli zammı 24 saatte arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 olarak duyurulan memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını açıkladı. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, memur buluşmasına giderken, ilgili bakanlara bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları için talimat verdiğini aktararak "Yürütülen çalışmalar sonunda, başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının, yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum" dedi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA ARTTI

En düşük emekli maaşı için de "3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz" diyen Erdoğan; yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını vurguladı.

YENİ ZAM İDDİALARI ŞİMDİDEN GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 saat sonra yüzde 25'lik zam oranını yüzde 30'a çıkarıldığını açıklaması ise gündem yarattı. Kulislerde 6 ay sonra yeni bir zam yapılacağı beklentisi şimdiden oluşmaya başlarken,yeni zam için bu süreyi daha kısaltanlar da oldu.

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı... Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

FATİH PORTAKAL'DAN ÇOK KONUŞLACAK 'YENİ ZAM' İDDİASI

Öyle ki gazeteci Fatih Portakal, yüzde 25'lik zam oranının yüzde 30'a çıkmasına dikkat çekerek çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

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"ERDOĞAN YÜZDE 35-40'LARA ÇIKARACAK"

Gazeteci Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 30'luk zam oranını yakın zamanda yüzde 35-40'lara çekeceğini iddia etti. Söz konusu yeni artış için tarih de veren Portakal, şu ifadeleri kullandı;

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TARİH BİLE VERDİ

"Yüzde 25 bir anda yüzde 30 oldu. Ben bu ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir grup toplantısında veya halka açık bir yerde yapacağı konuşmayla bu zam oranını artıracağını yüzde 35-40 yapacağını düşünüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz."

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