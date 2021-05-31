Memur ve emekliye enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Enflasyon farkının da üzerine ekleneceği maaş ödemeleri emekli ve memurlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Haziran ayında enflasyon oranlarının netleşmesi ile birlikte maaşlara uygulanacak zammın da kesinleşmesi bekleniyor. Peki memur ve emekliye enflasyon farkı ne zaman ödenecek?

MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK? ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emekliler enflasyon farkının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 5.46’lık zammı garantilemiş durumda. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyonun Ocak ayındaki %3’lük zammı geçmesi nedeniyle yüzde 2.46’lık bir fark görünmekte. Memur ve emekli maaşlarında, yasalar gereği Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki defa artış yaşanıyor. Enflasyon oranı bu artışta belirleyici oluyor. Fakat memur ve memur emeklisi, bunun haricinde 2 senede bir toplu sözleşme masasında karar verilen zammı alıyor. Toplu sözleşmede her dönemde yapılacak olan zam belirlenmiş oluyor. Eğer zammın uygulandığı dönemde son 6 aylık enflasyon oranı belirlenen rakamları aşmış durumdaysa, aşan oranda bir de ayrı fark yansıtılıyor.