Memur ve emekliye enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Enflasyon farkının da üzerine ekleneceği maaş ödemeleri emekli ve memurlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Haziran ayında enflasyon oranlarının netleşmesi ile birlikte maaşlara uygulanacak zammın da kesinleşmesi bekleniyor. Peki memur ve emekliye enflasyon farkı ne zaman ödenecek?
Memur ve emekliler enflasyon farkının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 5.46’lık zammı garantilemiş durumda. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyonun Ocak ayındaki %3’lük zammı geçmesi nedeniyle yüzde 2.46’lık bir fark görünmekte. Memur ve emekli maaşlarında, yasalar gereği Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki defa artış yaşanıyor. Enflasyon oranı bu artışta belirleyici oluyor. Fakat memur ve memur emeklisi, bunun haricinde 2 senede bir toplu sözleşme masasında karar verilen zammı alıyor. Toplu sözleşmede her dönemde yapılacak olan zam belirlenmiş oluyor. Eğer zammın uygulandığı dönemde son 6 aylık enflasyon oranı belirlenen rakamları aşmış durumdaysa, aşan oranda bir de ayrı fark yansıtılıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz ay Nisan enflasyonunu açıklamıştı. Ocak ayında yüzde 1.68, Şubat ayında yüzde 0.91, Mart ayında yüzde 1.08 artış yaşayan enflasyon, Nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak gerçekleşmişti. Bununla birlikte kümülatif artış %5.46 olarak hesaplanmıştı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri için şimdiden %5.46 zammın oluşmuş oluyor. Memur ve emeklisi için ise 4 aylık enflasyon oranı %3’lük Ocak zammını aştığı için yüzde 2.46’lık fark oluşmuş durumda. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları yapılacak zammı ve fark oranını belirleyecek. Enflasyon farkının yansıtıldığı maaş ödemeleri ise Temmuz'da yapılacak.
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