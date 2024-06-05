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Memur ve memur emeklileri maaşında 3 senaryo! SGK Uzmanı'ndan canlı yayında 'refah payı' kulisi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.06.2024 16:25
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Milyonlarca memur ve memur emeklileri temmuz ayında yapılacak zamma refah payı eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından zam senaryoları şekilleniyor. İşte detaylar...

Memur ve memur emeklileri maaşında 3 senaryo! SGK Uzmanı'ndan canlı yayında 'refah payı' kulisi!

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. TÜİK'in açıklamasının ardından SSK, Bağkur, memur emeklileri ile memurlar da zam hesapları yapmaya başladı. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş canlı yayında refah payıyla ilgili kulis bilgisini paylaştı. Karakaş zamda da 3 senaryoyu anlattı. En düşük memur emeklisi maaşı için konuşulan rakam ne?

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MEMUR İÇİN YÜZDE 17,57 CEPTE

TGRT Haber yayınında Karakaş, "Seyyanen zam verilmeden refah verilmeden eşitleme yapılmadan memurlara yapılacak olan zam bugün itibariyle yüzde 17,57'dir. Eğer memur olarak çalışıyorsanız maaşınızı yüzde 17, 57 ile çarptığınız zaman bugün itibariyle alacağınız zamlı maaşı görürsünüz refah payı hariç." dedi.

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Karakaş şunları kaydetti:

"Temmuz ayın geldiğiniz zaman Merkez Bankası'nın haziran verisini göz önünde bulundurup yine enflasyon mayısta pik yaptığı için TÜİK'in daha az açıklayacağı hesabıyla en az yüzde 20,4 olarak yansıyacak.

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CANLI YAYINDA KULİS BİLGİSİNİ AÇIKLADI

Kulis bilgisi söylüyorum memurlarımıza ekstradan hükümet refah payı verecek mi? Hükümet memurlara refah payı vermeyecek, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bizim aldığımız bütün duyumlar bu yönde.

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"75 YILDAN BERİ MEMUR, MEMUR EMEKLİSİNE BAKIYORDU"

Memur emeklisi durumu farklı neden memur emeklisi durumu farklı? 75 yıldan beri memur, memur emeklisine bakıyordu. Az önce de söyledik. Seyyanen zam verilmediği için, ocakta refah verilmediği için çalışırken emekli olduğu zaman maaşın yüzde 70 birini alırken yüzde 40'lara düştü.

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3 SENARYO

1 - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tutumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman refah payı ya da seyyanen zam verilmemesi yönünde. Bu durumda olursa en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Bu durumda en düşük memur emeklisi maaşı sadece enflasyon ve toplu sözleşme ile 17.715 TL olmasını bekliyoruz.

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2- Şimdi hükümet ya ben ocak ayında SSK Bağ-Kur emeklilerine eşitleme yaptım. Dolayısıyla memur emeklerine de eşitleme yapmam gerekir derse en düşük en düşük memur emeklisinin maaşı 18.535 TL ye varacak.

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3- Memurların, memur, emeklerin söyle hesaplamaları var. Memur emekleri diyorlar ki: 2023 Temmuz'dan Haziran ayı dahil devletten 120 bin 792 TL alacağımız var. Bu devlet sözüdür. Devlet borcunu ödesin. Seyyanen zamdan kaynaklanan bir rakam bu.

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Anahtar Kelimeler:
Memur memur emeklisi refah payı SGK uzmanı
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