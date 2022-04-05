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Memur zammı cepte! 3600 ek gösterge ile maaşlar 1.234 lira artacak! İkramiyelerde yüzde 20'nin üzerinde artış!

05.04.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zammın yavaş yavaş netleşmesiyle birlikte 3600 ek gösterge çalışmasınn detayları da ortaya çıkıyor. Çalışma kapsamında; milyonlarca memurun gelirinde büyük bir artış yaşanacak. Memur emeklisinin maaşında 1.234 liraya varan artış yaşanacak. Başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için başlatılan çalışmanın kapsamı genişleyebilir.

Memur zammı cepte! 3600 ek gösterge ile maaşlar 1.234 lira artacak! İkramiyelerde yüzde 20'nin üzerinde artış!

Memurlara Temmuz ayında enflasyon farkıyla yapılacak zammın yanı sıra 3600 ek gösterge müjdesi gelmişti. Düzenlemenin Mayıs ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Çalışmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Hali hazırda çalışanların maaşları, emekli aylıkları ve emekli maaşları etkilenecek. Kamu görevlilerinin çalışma süreleri alınacak miktarın yükselmesinde etkili olacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 3600 ek gösterge düzenlemesinde gelinen son durumu ve temmuz ayında memura verilecek zam oranını TRT Haber'de değerlendirdi.

İKRAMİYELERDE YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Tarkan Zengin, “Yapılan hesaplamalara göre Kamu görevlilerinin çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 21 ile 22 oranında etkileyeceği ön görülüyor. Örneğin, 6 bin TL emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 200 liraya çıkıyor. Ortalama 1234 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir” diye konuştu.

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Emekli ikramiyeleri de benzer şekilde yüzde 21-22 oranında arttığını söyleyen Zengin, "Emekli olduğunda 200 bin TL olarak alacağı ikramiye, yaklaşık 245 bin TL’ye çıkıyor. Göstergelerdeki bu değişiklik, şu anda emekli durumunda olanları da etkileyecek. Onların maaşlarında da etki görülecek. Mevcut çalışanların maaşlarında, ek göstergelerindeki farklılıklara göre değişebilse de, yaklaşık 115 TL civarında bir artış olacak" dedi.

KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR

Bu çalışma başta polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ve olmak üzere 4 meslek grubu için başlatıldığını hatırlatan Zengin şu ifadelere yer verdi:

"İlk kapsam genişlemesi 14 Mart’ta oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarına müjdeler verdi. O müjdelerden birisi de lisans mezunu sağlık çalışanlarından 3600 ek göstergeye çıkarılmasıydı.

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Şu anda 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Bakan Bilgin’in işaret ettiği 3’üncü toplantı da 10 Mayıs’ta yapılacak. Bu konularda uzlaşma olursa toplantıda açıklanır."

ÇALIŞMA STATÜSÜ YENİDEN DÜZENLENECEK

Zengin, "2200 veya 3000 olan kamu çalışanının 3600’e çıkma beklentileri var fakat daha üst derecelerde zaten 3600’de olanların da beklentileri var. Dolayısıyla statüler arası dengeyi bozmayan adil bir sistemin gelmesi bekleniyor. Kamuda yaklaşık 530 bin sözleşmeli personel var. Yerel yönetimlerde durum biraz daha aciliyet gösteriyor. Yerel seçimlerden sonra belediyelerde sözleşmeli personeller işten çıkarılmıştı. Dolayısıyla kamu çalışanları bir an önce bu statünün değişmesini bekliyor. Bu da önemli bir müjde olur" şeklinde konuştu.

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“TEMMUZ'DA YÜZDE 22,81 ZAM CEPTE”

Temmuz ayında verilmesi beklenen zam için tahmini sorulan Zengin, "3 aylık enflasyon (Ocak-Şubat-Mart) 22,81. SSK ve Bağkur emeklileri son 6 aylık TÜFE oranında maaş zammı alıyorlar. 2022 Temmuz’unda yapılacak zam oranı yüzde 22,81 cepte. 3 aylık enflasyon da (Nisan-Mayıs-Haziran) buna eklenerek zam verilecek" yanıtını verdi.


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3600 ek göstergede yeni ayrıntı! Maaşlar 1.234 lira artacak! 3600 ek göstergede yeni ayrıntı! Maaşlar 1.234 lira artacak!
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