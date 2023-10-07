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Memur zammı, emekli zammı derken milyonların maaşı da artıyor! 2 farklı tahmin: Ocak 2024 için yeni tablo ortaya çıktı

07.10.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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Bir yandan emekliye ek zam çalışmaları devam ederken bir yandan da Ocak zammı ile tüm çalışanların maaşları daha da yükselecek. Memur zammı ve emekli zammı dışında yeni asgari ücret belirlenecek. Ayrıca memur maaşı katsayısı oranında 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ve kıdem tazminatı gibi ödemeler de artacak. Yıl sonu içinse beklentiler dahilinde tüm aylıklar tek tek hesaplandı. İşte detaylar…

Memur zammı, emekli zammı derken milyonların maaşı da artıyor! 2 farklı tahmin: Ocak 2024 için yeni tablo ortaya çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte emekli ve memurların maaşlarındaki iyileştirme çalışmaları da gündem olmaya devam ediyor. Özellikle 7.500 TL taban maaşın altında kök maaşı olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri başta olmak üzere tüm emekliler için bir iyileştirme bekleniyor.

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Bunun dışında Ocak ayı ile birlikte enflasyon rakamlarına göre hem memurların hem de emeklilerin maaşları artırılacak. Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran yüzde 25.11 olarak belirlendi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için yüzde 18 enflasyon farkını da oluşturdu.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI OCAK 2024 TAHMİNİ

Ocak ayında yapılacak zam oranlarıyla ilgili tahminler ise yüzde 50'yi bulacağı yönünde. Orta Vadeli Program'da yer alan yıl sonu yüzde 65'lik enflasyon öngörüsüne göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 37.76 çıkması beklenirken, memurlar ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 49.46’yı bulacak. Refah payı ile birlikte bu oranların yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

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SOSYAL YARDIMLAR VE KIDEM TAZMİNATI MEMUR ZAMMI İLE BELİRLENECEK

Enflasyon rakamları açıklandıkça yapılacak artış oranları da kesinlik kazanacak. Bu arada emekliler ve memurların dışında sosyal yardımlar da Ocak ayında yeniden belirlenecek. Burada yapılacak artış oranı ise memur maaş kat sayısındaki artış kadar olacak. yani memurlar ve emekli memurlar için yapılacak artış oranı aynen sosyal yardımlara ve kıdem tazminatı tavanına da uygulanacak.

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Ocak ayı için 2 farklı tahmin bulunuyor. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre, Temmuz-Aralık enflasyonu
yüzde 37.76 çıkarken, memurların ve emeklilerinin alacağı fark yüzde 29.96 olarak gerçekleşecek. Yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı böylece yüzde 49.46'ya ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67.22 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.61 çıkacak. Bu durumda da memurlara ve emeklilere yüzde 31.71 fark verilecek. Yüzde 15'lik zam oranı da farkla birlikte yüzde 51.46'ya çıkacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahmin gerçekleşirse en düşük memur maaşı yüzde 51.46 artışla 33 bin 346, memur emeklisi aylığı 14 bin 959 liraya yükselecek. OVP tahminine göre ise Ocak artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşirse en düşük memur maaşı 32 bin 906, memur emeklisi aylığı da 14 bin 762 liraya ulaşacak.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞİYOR

Gerçekleyen oran aynen sosyal yardımlara ve kıdem tazminatı tavanına da uygulanacak. Buna göre 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi sosyal yardımların tamamı memur maaşındaki artışla aynı oranda yükselecek. Bununla birlikte işçileri ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da aynı oranda artırılacak. Böylece Aralık ayında ayrılan bir işçiye göre Ocak ayında ayrılan bir işçi için kıdem tazminatı tavanı memur maaş artışı kadar yüksek olacak.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİ RAKAM ÖNE ÇIKIYOR

Öte yandan işçiler için Aralık ayında asgari ücret belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanarak 2024 yılında uygulanacak yeni ücreti belirleyecek. Burada da enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. Yapılan hesaplamalarda yeni asgari ücretin 15 bin lira ile 17 bin lira net rakam arasında olması bekleniyor.

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EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 6 AYLIK BEKLENEN ZAM ORANLARI

• 2023 yılı enflasyon tahmini: %65
• 2023 yılı ikinci 6 aylık enflasyonu: %37.76
• Enflasyon farkı: %29.96
• Ocak ayı zam oranı: %49.46

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OVP ÖNGÖRÜSÜNE GÖRE YENİ MAAŞLAR

• En düşük memur maaşı: 32.906,61 TL
• En düşük memur emeklisi maaşı: 14.762,25 TL
• Memur eş yardımı: 1.731,90 TL
• Memur çocuk yardımı (0-6 yaş): 380,97 TL
• Memur çocuk yardımı (6 yaş üstü): 190,49 TL
• Kıdem tazminatı tavanı: 35.107,90 TL
• 65 yaş aylığı: 3.509,77 TL
• Evde bakım desteği: 7.619,34 TL
• Kronik hastalık yardımı: 7.619,34 TL
• Engelli yakını aylığı: 2.801,75 TL
• %40-69 arası engelli aylığı: 2.801,75 TL
• %70 ve üstü engelli aylığı: 4.202,61 TL

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