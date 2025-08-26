Memur zammı için Hakem Kurulu'nun 4. toplantısı başladı

Milyonlarca memur ve emeklisi maaş zammı sürecine kilitlendi. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısı başladı.

Hükümetin zam teklifleri ise şu şekildeydi:

12 Ağustos'taki ilk teklif; 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6; 2027’nin her iki yarısı için ise yüzde 4’er zam önermişti.

15 Ağustos’ta bu teklif revize edilerek 2026 yılı için taban aylığa 1000 lira artış öngörüldü.

18 Ağustos’taki son revizyonda ise 2026’nın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7 zam teklifi gündeme geldi. 2027 için öneride ise değişiklik yapılmadı.

Memur-Sen'in zam teklifi ise şu şekildeydi:

Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam. Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.

HAKEM KURULU TOPLANDI

Hakem heyeti ise memur ve emeklinin zam oranları için ilk olarak 23 Ağustos tarihinde bir araya geldi. Hafta sonu da bir araya gelen heyet, dün yeniden toplandı. Hakem Kurulu'nun memur zamlarıyla ilgili 4. toplantısı da saat 14.00'te başladı. Heyetin, 27 Ağustos tarihine kadar bir sonuç çıkarması gerekiyor. Çıkacak olan sonuca ise her iki taraf da itiraz edemeyecek.