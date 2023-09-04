Memur zammı için yüzde 12,68’lik enflasyon farkı! Enflasyon verisi sonrası Memur-Sen’den açıklama gecikmedi: ‘Maaşları asıl belirlecek olan…’

Memur zammı ve emekli maaşı zammı için kritik enflasyon verisi açıklandı. TÜFE Ağusto ayında yüzde 9,09 geldi. Yıllık vazda ise yüzde 58,94 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 2 aylık rakam yüzde 19,44 olarak kesinleşti. Memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı yüzde 12,68 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerini değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Memur enflasyon farkının yüzde 12,68 olarak gerçekleştiğinin altını çizerek, “Özellikle gelirlerinin büyük bir bölümünü kiraya yatıran sabit gelirliler, emtia ürünlerinde yaşanan fiyat artışı nedeniyle de zorluklar yaşıyor. Sabit gelirlileri korumak için fiyat istikrarının sağlanması noktasında verilecek mücadelenin başında kira ve emtia fiyatları yer almalıdır” yorumunda bulundu.

Yalçın enflasyon farkı ile ilgili, “Temennimiz, Hükümetin haklı çıkması, 2024’te enflasyonun yüzde 33 değil yüzde 25’i geçmemesi, kamu görevlilerinin kayıp yaşamamasıdır. Aksi takdirde, maaş/ücret artışlarını asıl belirleyecek olan “enflasyon farkı” olacaktır. Enflasyon farkı ise kayıpları telafi, alım gücünü tedavi etmeyecektir” dedi.

“ENFLASYON FARKI YÜZDE 12,68 OLARAK GERÇEKLEŞTİ”

“Enflasyon artmaya, alım gücü düşmeye devam ediyor” diyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

“1- Ağustos ayı enflasyonu yüzde 9,09, yıllık enflasyon yüzde 58,94 olarak açıklandı. Sadece 2 aylık (Temmuz-Ağustos) enflasyon oranı yüzde 19,44 olurken, enflasyon farkı ise yüzde 12,68 olarak gerçekleşti.

2- Sabit gelirliler açısından; Kur-Enflasyon-Emtia arasındaki etkileşim nedeniyle ulaşım, üretim ve maliyet sonucu ortaya çıkan enflasyonun en yoğun hissedildiği alan; gıda, ulaşım ve enerji olarak yer alıyor.

KİRA FİYATLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

3- Özellikle gelirlerinin büyük bir bölümünü kiraya yatıran sabit gelirliler, emtia ürünlerinde yaşanan fiyat artışı nedeniyle de zorluklar yaşıyor. Sabit gelirlileri korumak için fiyat istikrarının sağlanması noktasında verilecek mücadelenin başında kira ve emtia fiyatları yer almalıdır.

4- Türkiye ekonomisi; I. Çeyrekte yüzde 3,9 II. Çeyrekte ise yüzde 3,8 büyüme kaydederek büyümeye dair önemli bir istikrarı devam ettirmektedir. Beklentimiz büyümeye ilave olarak reel alım gücünde artış sağlanması ve fiyatlar genel seviyesinde düşüşün gerçekleşmesidir.

"MAAŞLARI BELİRLEYECEK OLAN ENFLASYON FARKI OLACAK"

5- Buna ilave olarak; Hükümetin teklifinin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından onaylanmasıyla 2024 yılında kamu görevlisi ve emeklilerin maaşlarına/ücretlerine yüzde 15 + 10 artış yapılacak. TCMB tarafından açıklanan 2024 yılı beklenen enflasyon rakamı ise yüzde 33 oranında.

6- Temennimiz, Hükümetin haklı çıkması, 2024’te enflasyonun yüzde 33 değil yüzde 25’i geçmemesi, kamu görevlilerinin kayıp yaşamamasıdır. Aksi takdirde, maaş/ücret artışlarını asıl belirleyecek olan “enflasyon farkı” olacaktır. Enflasyon farkı ise kayıpları telafi, alım gücünü tedavi etmeyecektir.”



