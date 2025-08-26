Memur zammı kararına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk tepki! Mynet'e açıkladı: 'Bu tablo adaleti sağlamaz'

MYNET ÖZEL| EZGİ SİVRİTEPE



Milyonlar memur ve emekli için bir aya yakın bir süredir devam eden 8. Dönem Kamu Toplu İş Sözleşmesi'nde nihai karar verildi. Memur ve emeklinin heyecanla beklediği 2026-2027 dönemini kapsayan kararı Hakem Heyeti verdi.

HAKEM HEYETİNE GİTMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen'in oturduğu pazarlık masasında anlaşmaya varılamamasından dolayı, milyonların beklediği zam görüşmeleri Hakem Heyetine gitmişti. Heyete Memur-Sen'in başvurmaması dikkat çekerken Kamu Heyeti, Hakem Heyetine başvurmak durumunda kalmıştı.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ NEYDİ?

Hükümet, 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oldu. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifini yinelemişti. Memur-Sen'in zam talebi ise ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam olmuştu.

ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Hakem Heyeti ise dördüncü toplantısında milyonlarca memur ve emekli için son kararını verdi. Buna göre, 2026 için yapılan teklif aynı kalırken, 2027 için ise 1 puan artırıldı. 2026 için yüzde 11 + 7, 2027 için ise yüzde 5+4 teklifi kabul edildi.

İLK AÇIKLAMASINI MYNET'E YAPTI!

Teklifin kabul edilmesinin ardından Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ilk açıklamasını Mynet'e yaptı. Yalçın, zam oranlarını zaten kabul etmediklerini belirterek, "Anlaşmazlıkla sonuçlandı toplu sözleşme ve toplantı tutanağı ile anlaşmazlığımızı uyuşmazlığımızı kayıt altına aldık. Masada kararlaştırdığımız 58 tane uzlaştığımız madde vardı. Onun için toplantı tutanağı bu açıdan önemliydi. Toplantı tutanağında onları kayıt altına aldığımız için bunların hakem sürecinde kaybolmaması gerekiyordu" şeklinde konuştu.



"ÇOK SERT TEPKİ VERDİK"

Hakemin yönetilir görüntüde olduğunu aktaran Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Hakemin de geçmişte bu konudaki irade kullanamaması, hakemin doğrudan yönetiliyor görüntüsü vermesinden kaynaklı olarak hakeme çok sert tepki verdik ve hakemin bir iade-i itibar yapması ve elde etmesi için üzerine düşeni yapmasını söyledik. Bu yüzden de Hakem Kurulu’na biz başvurmayacağız dedik"

Türkiye'de bir ilk yaşandığının altını çizen Yalçın, güven bunalımı yaşadıklarını vurguladı. Yalçın, "Hakem boyutuyla işveren başvurduktan sonra da 58 maddeyi korumak için hakeme mecburen başvurmamız gerekiyordu yoksa o 58 maddelik kısmın akıbeti meçhul olurdu" cümlelerini kurdu.



"BİRİNCİ SORUMLU: MALİYE"

Yalçın, bu süreçte yaptıkları eylemleri ise şu sözlerle hatırlattı:



"Orada hem yardımcı hizmetlerde çalışanlara, teknik personele mühendislerden akademisyenlere varana kadar tüm alanları etkileyen önemli başlıklar vardı bunların kaybolmaması için hakemde korumak için bulunmak gerekiyordu. Hakemin açılışını sağladık ve bunlar için mücadele verdik. Maliye Bakanlığı önünde yaptığımız bugünkü eylemle de burada bunun birinci derecede sorumlusu Maliye’dir"



"BAZI NOKTALARDA DOKUNUŞ YAPTI"

Hakem Heyeti'nin bazı noktalarda dokunuş yaptığını söyleyen Yalçın, "Toplu sözleşme masasında uzaktan ama hakemi doğrudan yönettiğini ifade ettik ve oradan tepki verdik. Bugün hakem bazı noktalara dokunuş yaptı. Genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfına ilişkin 200 puan ilave yaptı. 220 TL bir aylık ilave iyileştirme demektir" sözlerini kullandı.



"NE ADALETİ SAĞLAR NE DENGESİZLİĞİ GİDERİR"

Güvenlik görevlileri ile ilgili adım atıldığını vurgulayan Yalçın, enflasyon hedefini anımsatarak şunları aktardı:



"Güvenlik görevlileri ile ilgili adımı attı. 2027’nin 4+4 kaldığı bir yerde enflasyon hedefi zaten 9 yani enflasyon hedefini Merkez Bankası yeni güncelledi orası 9’ken zam oranının 4+4 kalması bu anlamda zammın yetersizliğinin en bariz delillerinden biriydi. Orayı 9’a çıkarak hakem de bu konuda irade kullanmaya çalıştı ama bu ortaya çıkan tablo ne gelirde adaleti sağlar ne ücret dengesizliğini giderir ne de tartışmayı bitirir"



MASADA NELER OLDU?

Kamuda ücret dengesizliği olduğunu belirten Yalçın, cümlelerini şu şekilde noktaladı:



"Kamuda ücret dengesizliği nedeniyle bundan sonra da tartışma devam edecektir. Biz bu konuda tepkimizi ortaya koyarak da masadan çekildik. Masada neler yaşandığı ile ilgili de bir değerlendirme yapacağız. Onun için şu an hakemde bulunan üyelerimizle bir toplantı yapacağız ve sonucu değerlendireceğiz. Onun için arkadaşları bir dinlemem gerekecek değerlendirmeyi daha sonra kamuoyuyla paylaşırız"