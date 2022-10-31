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Memur zammı ne kadar? Ocak 2023 memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon oranları baz alınıyor...

31.10.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayının gelmesiyle memur enflasyon farkı ve memur zammı araştırmaları hız kazandı. 4 aylık enflasyon farkına göre memur zammında son durum merak konusu oldu. Peki memur zammı ne kadar? Ocak 2023 memur zammı ne kadar olacak? Zamlar belirlenirken enflasyon oranları baz alınıyor. İşte merak edilenler...

Memur zammı ne kadar? Ocak 2023 memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon oranları baz alınıyor...

Bilindiği üzere memurlar ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasına kısa bir süre kala, yeni yılda verilecek memur zammının ne kadar olacağına ilişkin tahminler de araştırılıyor. Peki memur zammı ne kadar? Ocak 2023 memur zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

OCAK 2022 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşı, asgari ücret ve daha birçok rakamda belirleyici olan enflasyon oranları oluyor. Her ay, bir önceki aya ait enflasyon oranları TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanıyor.

Memur zammı ne kadar? Ocak 2023 memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon oranları baz alınıyor...

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3.08'e yükseldi. Geçen 3 aylık enflasyon farkları ise 6.91 oldu. Memur zammını bulabilmek için temmuz ayından aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon rakamlarının değerlendirilmesi gerekiyor.

En düşük memur maaşı yüzde 30 artış olursa 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya yükselmiş olacak. En düşük memur emekli maaşı yüzde 30 artış olursa 6 bin 078 liradan 7 bin 901 liraya yükselmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Memur Zam maaş

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