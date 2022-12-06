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Memur zammı ne kadar olacak 2023? İşte 5 aylık enflasyona göre memur zammı tahminleri...

06.12.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Memur ve memur emeklisinin alacağı 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği konuya ilişkin detaylar...

Memur zammı ne kadar olacak 2023? İşte 5 aylık enflasyona göre memur zammı tahminleri...

Memur ve emekli zammı için Kasım ayı enflasyonunun açıklanması sonrası 5 aylık rakamlar netleşmiş oldu. Kamu kurumlarında memur olarak çalışan kişiler ile emekli memurlar bilindiği üzere 6 aylık periyotlar şeklinde toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alıyor. Peki, Memur zammı ne kadar olacak 2023? İşte 5 aylık enflasyona göre memur zammı tahminleri...

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MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK 2023?

Memur zammı ve emekli memurların alacağı zam oranı TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından merak konusu oldu.

Kasım ayı enflasyon verisine göre aylık bazda 2,88 artış gösterirken yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

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TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre; memurun alacağı 5 aylık enflasyon farkı 15,11. Bahsi geçen orana Aralık enflasyon farkının da eklenmesiyle hem devlet kurumlarınd çalışan memurların hem de emekli memurların zam oranı belli olacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

5 aylık enflasyon verisine göre en düşük memur maaşı 9 bin 109 TL'den 10 bin 485 TL seviyesine çıkmış olacak.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 77 TL'den 6 bin 995 TL'ye yükselecek.

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