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En düşük memur maaşı ne kadar olur? Memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve ek zam detayı!

11.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Memur ve memur emeklilere yılda iki defa zam yapılıyor. En son temmuz ayında yapılan zammın ardından gözler ocak ayı açıklamalarına çevrildi. Memur zam oranı enflasyon oranı ve farkına göre yapılıyor. Enflasyon artışının dışında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri de gündemde yer alıyor. Peki, memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olur?

En düşük memur maaşı ne kadar olur? Memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve ek zam detayı!

Memur maaşının ne kadar olacağı merak edilen konulardan biri. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılacak. Zam oranı aralık enflasyon oranı ve farkının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. En son ekim ayında eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazına göre, Ocak ayında yapılacak zam oranlarıyla ilgili bazı ipuçları da gelmeye başladı

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazına göre, Ocak ayında yapılacak zam oranlarıyla ilgili bazı ipuçları da gelmeye başladı. Eylül enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon 7.05 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri yüzde 8 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 7'nin üzerinde oluşan 6 aylık enflasyon kadar fark alacak. Bu arada Orta Vadeli Program hedefi yıl sonunda yüzde 65 olarak belirlenirken Merkez Bankası'nın anketinde beklenti yüzde 67.73 oldu. Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı ankete göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.88 olarak ifade edildi. Bu oranlara göre ise yeni maaş artışları şöyle hesaplanıyor:

memur-maaşı-ne-kadar

ORANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

3 AYLIK ENFLASYON: Yüzde 7.05
BİRİNCİ TAHMİN (Orta vadeli program Yüzde 65'e göre): Yüzde 15.91
İKİNCİ TAHMİN (Merkez Bankası anketi Yüzde 67.73'e göre): Yüzde 17.83
ÜÇÜNCÜ TAHMİN (Anadolu ajansı anketi Yüzde 73,88'e göre): Yüzde 22.15
ÖDEME NASIL OLUR?
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 6 aylık enflasyon ve taban maaş artışı
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı
MEMUR: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı
SOSYAL ÖDEMELER: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı

GÜNDEMDEKİ DİĞER BEKLENTİLER

CNN Türk canlı yayınında memur ve emekli maaş zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, önemli bir iddiayı ortaya attı.İşte Vergi Uzmanı Bayram'ın dikkat çeken açıklamaları;
"Toplu iş sözleşmesine göre memurların alabileceği ücret sene başında zam yüzde 5 artı enflasyon farkıydı. Yüzde 2.5 seyyanen zam yapıldı yani 7.5 artı enflasyon düzenlemesi yapıldı. 42.35 emeklilerimiz, memurlarımız 41.69 zam aldı.
Şu an itibarıyla Merkez Bankası’nın sene sonu beklentisi yüzde 65. Oluşan enflasyonist ortamla beraber ekim ve kasım aylarında mevsim şartları göz önünde bulundurulunca enflasyon yükselecek. Muhtemelen yıl sonunu yüzde 80 enflasyon ile kapatacağız.
Memurlarımız ve emeklilerimiz yüzde 40’lık artışı görebilecek bunun içerisinde sosyal refah payı düzenlemesi de olacak. 9 bin 105 TL şu anda en düşük maaş, 11 bin TL seviyesine gelecek."

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