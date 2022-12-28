Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı yüzde kaç artacak? 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11!

Memur ve memur emeklisi maaşları gündemdeki yerini koruyor. 2023'e kısa bir zaman kala asgari ücret de belirlenmişken, memur ve memur emeklisi maaşı merakı daha da arttı. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Peki memur zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı yüzde kaç artacak? İşte merak edilenler...

5 AYLIK ENFLASYON FARKLI YÜZDE 15,11!

TÜİK, kasım ayı enflasyon oranını açıklamasıyla 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11 oldu.

Eğer aralık ayı enflasyon oranı yüzde 3 olursa bu artış yüzde 18,11 seviyelerine yükselecek.

6 aylık enflasyon oranının belli olması bekleniyor.

Böylelikle memur ve memur emeklisi zam oranının yüzde 30 olması bekleniyor.

TÜİK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerinin 3 Ocak Salı günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.





