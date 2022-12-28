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Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı yüzde kaç artacak? 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11!

28.12.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklisi maaşları, asgari ücretin açıklanmasının ardından merakla beklenmeye başlandı. Bilindiği üzere 2023'te verilecek asgari ücret 8 bin 500 TL olarak belirlendi. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Peki memur zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı yüzde kaç artacak? İşte merak edilenler...

Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı yüzde kaç artacak? 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11!

Memur ve memur emeklisi maaşları gündemdeki yerini koruyor. 2023'e kısa bir zaman kala asgari ücret de belirlenmişken, memur ve memur emeklisi maaşı merakı daha da arttı. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Peki memur zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı yüzde kaç artacak? İşte merak edilenler...

Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı yüzde kaç artacak? 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11!

5 AYLIK ENFLASYON FARKLI YÜZDE 15,11!

TÜİK, kasım ayı enflasyon oranını açıklamasıyla 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11 oldu.

Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı yüzde kaç artacak? 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11!

Eğer aralık ayı enflasyon oranı yüzde 3 olursa bu artış yüzde 18,11 seviyelerine yükselecek.

Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı yüzde kaç artacak? 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11!

6 aylık enflasyon oranının belli olması bekleniyor.

Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı yüzde kaç artacak? 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11!

Böylelikle memur ve memur emeklisi zam oranının yüzde 30 olması bekleniyor.

Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı yüzde kaç artacak? 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11!

TÜİK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerinin 3 Ocak Salı günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2023 memur maaşı yüzde kaç artacak? 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,11!

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