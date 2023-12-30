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  4. MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Haber geldi gelecek, günler kaldı! Memur maaşı zammını tek veri belirleyecek: Öğretmen, polis, hemşire… 15 Ocak'ta en az 10.890 liralık fark hesaplarda

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Haber geldi gelecek, günler kaldı! Memur maaşı zammını tek veri belirleyecek: Öğretmen, polis, hemşire… 15 Ocak'ta en az 10.890 liralık fark hesaplarda

30.12.2023 14:43 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Öğretmen, polis, doktor, hemşire ve mühendis… Nefesler tutuldu. TÜİK’ten 3 Ocak'ta gelecek tek veri ile 6 aylık enflasyon netleşecek. Bu da memur maaş zammı oranını belirleyecek. 7 milyona yakın kişiyi ilgilendiren Ocak zammı ile en düşük memur maaşı ve en düşük memur emeklisi maaşı yükselecek. İşte 6 aylık memur enflasyon farkı ve 2024 memur maaşı tabloları…

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Haber geldi gelecek, günler kaldı! Memur maaşı zammını tek veri belirleyecek: Öğretmen, polis, hemşire… 15 Ocak'ta en az 10.890 liralık fark hesaplarda

Son dakika haberleri… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak. Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu. Aralık ayı enflasyonunun duyurulması ile 6 aylık memur enflasyon farkı netleşecek ve refah payı olmadan memur Ocak 2024 zammı belli olacak.

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Şu anda 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66. 5 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 45 oldu.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

OVP ve Merkez Bankası tahminine göre şayet yüzde 65 TÜFE oranı gerçekleşirse Aralık ayı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş artışları yüzde yüzde 49,46 olacak. Bu artış ile en düşük memur maaşı 10.890 TL'lik artışla 32.907 TL'ye en düşük emekli memur maaşı da 4.885 TL artışla 14.761 TL'ye yükselecek.

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YÜZDE 65'LİK YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE MAAŞ ZAMMI TABLOSU

• 6 aylık enflasyon: Yüzde 37,76,
• 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,76
• 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 29,96
• Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 15,
• 6 aylık memur zammı: Yüzde 49,46 oldu.

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MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45 – YÜZDE 49,80)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.035 - 48.592
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.242 - 34.343
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.811 - 44.228
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.630 - 39.909
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.288 - 48.854
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.792 - 44.208
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.884 - 55.668
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.320 - 39.589
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 48.008 - 49.597
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.111 - 35.240
• Profesör 1/4 – 48.111 – 69.760 - 72.070
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.037 - 47.561
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.031 - 41.356
• Avukat 1/4 – 31.549 – 45.746 - 47.260

MEMUR (4)

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 5 AYLIK YÜZDE 45 – YÜZDE 49,80)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 47.035 - 48.592
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 33.242 - 34.343
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 42.811 - 44.228
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 38.630 - 39.909
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 47.288 - 48.854
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 42.792 - 44.208
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 53.884 - 55.668
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 38.320 - 39.589
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 48.008 - 49.597
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 34.111 - 35.240
• Profesör 1/4 – 48.111 – 69.760 - 72.070
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 46.037 - 47.561
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 40.031 - 41.356
• Avukat 1/4 – 31.549 – 45.746 - 47.260

MEMUR (5)

ZAMLI MAAŞ VE ENLASYON FARKI 15 OCAK'TA HESAPLARDA

Ancak öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis de dahil olmak üzere memur maaşı hesaplaması evli ve 2 çocuklu bir memura göre yapıldı. Bu kapsamda bekar bir memurun şu anda 20.377 TL olan maaşı 30.524 liraya yükselecek. Nihai zam oranı ve maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

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