MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Önce 22 bin TL sonra 3600 Ek Gösterge! İki torba yasadan memur maaşı için çifte artış…

Son dakika maaş zammı haberleri… Memur maaş zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon oranının belirlenmesinin ardından enflasyon farkı, toplu sözleşme ve refah payı ile artacak memur maaşı en düşük 22 bin TL olacak. Bu kapsamda Kurban Bayramı’nın ardından Meclis’te hareketli bir hafta yaşanacak. Meclis’e gelecek ilk torba yasa ile en düşük memur maaşı düzenlemesinin Temmuz ayı maaş dönemine yetiştirilmesi planlanıyor.

Sinem Eryılmaz / Mynet Finans

ERDOĞAN VE IŞIKHAN’DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz hafta AK Parti grup toplantısında memur zamlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi vaatlerine değinerek, "Seçim öncesi memur maaşlarıyla ilgili verdiğimiz sözleri de inşallah yerine getireceğiz” açıklamasını yaptı.

Yine aynı toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, “Bürokratlarımız çalışıyor. En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak. Şu an prosedüre bağlı kalmamız lazım ama meclis tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz” dedi.

İKİNCİ TORBA YASANIN KAPSAMI DAHA GENİŞ

Ancak ilk torba yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından daha geniş kapsamlı ikinci bir torba yasa için adım atılacak. Memurların 3600 ek gösterge artışından, SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesine, kadınların erken emekliliğinden, taşeron sorununa kadar bir çok konu bu ikinci torba yasada yer alacak.

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE

Bu kapsamda 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin kapsamı genişletilerek birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilecek. Düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibarıyla yaklaşık 2.115 lira ilave edilecek. İkramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU 5 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Kurban Bayramı nedeniyle TÜİK tarafından 5 Temmuz saat 10.00’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu sonunda SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için refah payı hariç 6 aylık enflasyon oranı ve enflasyon farkı netleşecek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,50 seviyelerinde olması bekleniyor. Enflasyon farkının yüzde 10,31, 6 aylık memur ve memur emeklisi zammının da yüzde 16,31 seviyesinde olabileceği hesaplanıyor. Ancak kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammı refah payı dahil yüzde 40-45 düzeyinde bir orana yükseltilebilir.



