Memur zammında kritik gelişme! Anlaşma sağlanamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

Memur zammında son dakika gelişmesi! 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet son teklifini açıklayıp 2026 ilk 6 ay için yüzde 11, 2. 6 ay için yüzde 7, 2027 ilk 6 ay için yüzde 4 ve 2. 6 ay için yüzde 4 zam teklifi yapmıştı. Taban aylığa bin liralık artış teklifi de yinelenmişti. Memur-Sen'den "Bu teklifi kabul etmek mümkün değil" yanıtı gelirken memur zammı için kritik gelişme oldu. Hükümetle memur sendikaları anlaşma sağlayamadı. Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor.

Hande Dağ

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti, son teklifini vermişti. Buna göre 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 oranında zam teklifi yapılmıştı. Ayrıca, 2025'te verilen taban aylığa bin liralık artış teklifi yinelenmişti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan "Bu teklifi kabul etmek mümkün değil" yanıtı gelmişti. Son olarak memur zammı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

  1. Dönem Toplu Sözleşme’de genel zamda uzlaşı sağlanmadı, süreç genel zamda Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne taşınacak. (İHA/AA)

"TOPLU SÖZLEŞMEYİ İMZALAYARAK SEBEBİ OLMADIĞIMIZ SORUNUN SAHİBİ OLAMAZDIK"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzlaşamadık!

Alt üst oldu ücret dengesi kamuda. Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi.

Sorunu herkes görüyor. Gelen teklifler ise sorunu çözmüyor.

Toplu Sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık.

Hizmet Kolu Sözleşmelerinde yetki de söz de sendikalarda.

Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi. Sorun devam etmemeli!

Geniş açıklama yapacağım…"

