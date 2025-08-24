FİNANS

Memur zammında kritik süreç! Hakem Kurulu için gözler o saatte, itiraz hakkı olmayacak

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri Hakem Kurulu'na taşındı. Memur ve emekli kamu toplu iş sözleşmesinden yüzde kaç zam alacaklarını merak ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan sürecin 5 gün içinde karara bağlanması bekleniyor. Bugün ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun ikinci kez toplanması bekleniyor.

Ezgi Sivritepe

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu dün ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026-2027 yıllarındaki zam oranları için geri sayım başladı. 1 Ağustos'ta başlayan süreç 19 Ağustos'ta tamamlanmıştı.

11 hizmet kolunda anlaşmaya varılırken, memur ve emeklileri kapsayan genel zam oranında Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında mutabakat sağlanamamıştı. Memur-Sen'in Hakem Kurulu'na başvurmamasının ardından Kamu İşveren Heyeti süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşıdı.
Bugün ise kurulun, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 11.00’de ikinci kez toplanması bekleniyor. Kurulun 5 gün içinde kesin kararını açıklaması gerekiyor.
HÜKÜMET NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Memur zammında kritik süreç: Kamu Hakem Kurulu 2. kez toplanıyor. Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’ta yaptığı ilk teklif şu şekildeydi:

  • 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6
  • 2027’nin her iki yarısı için ise yüzde 4’er zam önermişti.
  • 15 Ağustos’ta bu teklif revize edilerek 2026 yılı için taban aylığa 1000 lira artış öngörüldü.
    18 Ağustos’taki son revizyonda ise 2026’nın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7 zam teklifi gündeme geldi. 2027 için öneride ise değişiklik yapılmadı.
İTİRAZ EDİLEMEYECEK!

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun oy çokluğuyla alacağı karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.
Kaynak:Dünya

Memur Memur-Sen Toplu Sözleşme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Hakem Heyeti memur zammı kararı ne zaman açıklanacak
