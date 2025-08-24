Memur zammında kritik süreç! Hakem Kurulu için gözler o saatte, itiraz hakkı olmayacak

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu dün ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026-2027 yıllarındaki zam oranları için geri sayım başladı. 1 Ağustos'ta başlayan süreç 19 Ağustos'ta tamamlanmıştı.
11 hizmet kolunda anlaşmaya varılırken, memur ve emeklileri kapsayan genel zam oranında Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında mutabakat sağlanamamıştı. Memur-Sen'in Hakem Kurulu'na başvurmamasının ardından Kamu İşveren Heyeti süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşıdı.
Bugün ise kurulun, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 11.00’de ikinci kez toplanması bekleniyor. Kurulun 5 gün içinde kesin kararını açıklaması gerekiyor.
Memur zammında kritik süreç: Kamu Hakem Kurulu 2. kez toplanıyor. Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’ta yaptığı ilk teklif şu şekildeydi:
11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun oy çokluğuyla alacağı karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.
Kaynak:Dünya
Okuyucu Yorumları 0 yorum