Memur zammında kritik süreç! Hakem Kurulu için gözler o saatte, itiraz hakkı olmayacak

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu dün ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026-2027 yıllarındaki zam oranları için geri sayım başladı. 1 Ağustos'ta başlayan süreç 19 Ağustos'ta tamamlanmıştı.

11 hizmet kolunda anlaşmaya varılırken, memur ve emeklileri kapsayan genel zam oranında Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında mutabakat sağlanamamıştı. Memur-Sen'in Hakem Kurulu'na başvurmamasının ardından Kamu İşveren Heyeti süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşıdı.



Bugün ise kurulun, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 11.00’de ikinci kez toplanması bekleniyor. Kurulun 5 gün içinde kesin kararını açıklaması gerekiyor.



HÜKÜMET NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Memur zammında kritik süreç: Kamu Hakem Kurulu 2. kez toplanıyor. Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos’ta yaptığı ilk teklif şu şekildeydi:

2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6

2027’nin her iki yarısı için ise yüzde 4’er zam önermişti.

15 Ağustos’ta bu teklif revize edilerek 2026 yılı için taban aylığa 1000 lira artış öngörüldü.

18 Ağustos’taki son revizyonda ise 2026’nın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7 zam teklifi gündeme geldi. 2027 için öneride ise değişiklik yapılmadı.



İTİRAZ EDİLEMEYECEK!

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun oy çokluğuyla alacağı karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

