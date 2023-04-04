MEMURA EK ZAM SON DAKİKA haberleri 4 Nisan 2023: Memura ek zam var mı? Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?

Memura ek zam var mı? Sorunun yanıtı milyonlarca kamu çalışanı tarafından merk ediliyor. Mart ayı enflasyon rakamları ile beraber 3 aylık memur enflasyon farkı netleşmiş olacak. Öte yandan memura ek zam konusunda henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. İşte ayrıntılar...

MEMURA EK ZAM VAR MI?

Memura ek zam konusunda resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Memur zammının temmuz ayında olması bekleniyor.

Memura ek zam konusunda resmi açıklama gelirse haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu. 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, enflasyon farkı hesabıyla da 3 aylık memur zammı 10,52 oldu.

Yeni yılın Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon yüzde 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9,8 oldu. Bu hesaba göre ise memurun alacağı en düşük maaş şimdiden 13.009 TL oldu.

MEMURA EK ZAM TALEBİ

2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 artışa hak kazandı. Ancak memurlarların 6 aylık enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkartıldı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL’ye yükseltildi. Yeni zam dönemine 4 ay kala emeklilere yapılan zammın ardından memurlar da yeniden refah payı talebinde bulundu.

