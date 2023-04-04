FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MEMURA EK ZAM SON DAKİKA haberleri 4 Nisan 2023: Memura ek zam var mı? Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?

MEMURA EK ZAM SON DAKİKA haberleri 4 Nisan 2023: Memura ek zam var mı? Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?

04.04.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memura ek zam konusuna dair basında yer alan son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları memur maaşına yapılacak zamların belirlenmesinde etkili oluyor. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkarıldı. Peki, Memura ek zam var mı? Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

MEMURA EK ZAM SON DAKİKA haberleri 4 Nisan 2023: Memura ek zam var mı? Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?

Memura ek zam var mı? Sorunun yanıtı milyonlarca kamu çalışanı tarafından merk ediliyor. Mart ayı enflasyon rakamları ile beraber 3 aylık memur enflasyon farkı netleşmiş olacak. Öte yandan memura ek zam konusunda henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. İşte ayrıntılar...

MEMURA EK ZAM VAR MI?

Memura ek zam konusunda resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Memur zammının temmuz ayında olması bekleniyor.

Memura ek zam konusunda resmi açıklama gelirse haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu. 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, enflasyon farkı hesabıyla da 3 aylık memur zammı 10,52 oldu.
Yeni yılın Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon yüzde 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9,8 oldu. Bu hesaba göre ise memurun alacağı en düşük maaş şimdiden 13.009 TL oldu.

memur-zammı-ne-kadar

MEMURA EK ZAM TALEBİ

2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 artışa hak kazandı. Ancak memurlarların 6 aylık enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkartıldı. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL’ye yükseltildi. Yeni zam dönemine 4 ay kala emeklilere yapılan zammın ardından memurlar da yeniden refah payı talebinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aliyev, Togg'u teslim aldı! Erdoğan Twitter'dan paylaştı: 'Gardaşım...'Aliyev, Togg'u teslim aldı! Erdoğan Twitter'dan paylaştı: 'Gardaşım...'
2 TL'den fazla indirim olacak... 2 TL'den fazla indirim olacak...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Aylık gelir destek ödemeleri 2 bin 992 liraya çıkarıldıResmi Gazete'de yayımlandı! Aylık gelir destek ödemeleri 2 bin 992 liraya çıkarıldı

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

‘Refah payı’ her şeyi değiştirdi! Memur EYT’yi istemedi

‘Refah payı’ her şeyi değiştirdi! Memur EYT’yi istemedi

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…

Benzine zam, LPG’ye indirim!

Benzine zam, LPG’ye indirim!

Tesla Model Y ile Türkiye'de! O detay gündem oldu

Tesla Model Y ile Türkiye'de! O detay gündem oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.