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Memura emekliye toplu sözleşme zammı! Talepler belli oldu, 1 Ağustos'ta başlıyor: En düşük maaş ise şimdiden 9.845 TL…

17.04.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı ve emekli zammı için gözler Temmuz ayına çevrilirken en düşük maaşlar 3 aylık enflasyon rakamının belli olması ile şimdiden ortaya çıktı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenen memur zam oranı içinse 1 Ağustos’ta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Memur Sen’in talepleri belli oldu. Memur-Sen’in masaya toplu sözleşmenin kapsamının genişletilmesi, kamu görevlilerine bayram ikramiyesi, seyyanen zam verme zamanı gibi taleplerle oturması bekleniyor.

Memura emekliye toplu sözleşme zammı! Talepler belli oldu, 1 Ağustos'ta başlıyor: En düşük maaş ise şimdiden 9.845 TL…

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken bir yandan da yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisi de maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde alınacak sonucu merakla bekliyor. 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl 1 Ağustos tarihi itibariye yapılacak.

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ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI MEMUR MAAŞLARINI BELİRLİYOR

Memurlar önceki dönemde aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ve yeni toplu sözleşme zammını hesaplarında görüyor. Bu rakam Ocak 2023 için yüzde 8 olarak uygulanırken, Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı yüzde 6 olarak uygulanacak.

Bu kapsamda 1 Ağustos’taki görüşmeler öncesinde Memur-Sen toplu sözleşme görüşmelerindeki taleplerini dile getirdi. Genel Başkan Ali Yalçın İstanbul İl Divanına katıldı. Burada 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerine dair Memur Sen'in taleplerini sıraladı.

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İŞTE MEMUR SEN'İN 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TALEPLERİ

    1. Toplu sözleşmenin kapsamının genişletilmesi,
  • Tutanak düzenine geçilmesi ve sürenin artırılması,
  • Hakem Heyeti aritmetiğinin düzeltilmesi,
  • Örgütlenme özgürlüğünün genişletilmesi,
  • Grev hakkının temin edilmesi,
  • Yasadaki çarpıklığın düzelmesi ve masadaki adaletsizliğin giderilmesi
  • Dayanışma aidatının getirildiği zemini temin etme zamanı,
  • En düşük devlet memuru başta olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünün yükseltilmesi,
  • Seyyanen zam verme zamanı,
  • Yüksek Yargı mensuplarına verilen ek tazminat gibi kamu avukatları, şube müdürleri, müdürler, mühendisler, vaizler, murakıplar, uzmanlar, şefler ve diğer teknik personel ile idari personelin beklentilerini karşılayacak iyileştirmelerinin yapma zamanı,
  • Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesi,
  • Fazla mesai ücretini yükseltilmesi,
  • Yemek yardımı miktarını düzeltme zamanı,
  • Yardımcı hizmetler sınıfını genel idari hizmetler sınıfı'na geçirme zamanı,
    1. dereceye yükselen tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerini 3600'e yükseltme zamanı.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN HESAPLAR YAPILDI

Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık emekli ve memur zam oranı ise şimdiden netleşti. Buna göre 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,52 oldu. Böylece milyonların en çok merak ettiği Temmuz zammı için de ilk hesap belirdi.

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3 aylık kesinleşen enflasyon rakamları dikkate alınarak bileşik 6 aylık enflasyon hesaplarına göre yeni emekli ve memur maaşları hesaplandı.

  • Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 26,61
  • 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 26,61
  • Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
  • Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
  • 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 18,61
  • 6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 24,61

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EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 24,61)

  • Memur – 11.848 TL – 13.094 TL – 14.764 TL
  • Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.732 TL – 9.845 TL
  • MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 24,61)
  • Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL – 22.904 TL – 25.824 TL
  • Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL – 13.961 TL – 15.741 TL
  • Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL – 20.165 TL – 22.736 TL
  • Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL – 17.454 TL – 19.680 TL
  • Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL – 23.069 TL – 26.010 TL
  • Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL – 20.153 TL – 22.723 TL
  • Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL – 27.346 TL – 30.832 TL
  • Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL – 17.253 TL – 19.453 TL
  • Mühendis 1/4 21 bin 295 TL – 23.535 TL – 26.536 TL
  • Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL – 14.525 TL – 16.376 TL
  • Profesör 1/4 34 bin 57 TL – 37.640 TL – 42.438 TL
  • Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL – 22.258 TL – 25.095 TL
  • Vaiz 1/4 16 bin 615 TL – 18.363 TL – 20.704 TL
  • Avukat 1/4 19 bin 968 TL – 22.069 TL – 24.882 TL

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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 24,61)

  • Müsteşar 1/1 28 bin 729 TL – 31.751 TL – 35.799 TL
  • Genel müdür 1/1 25 bin 427 TL – 28.102 TL – 31.685 TL
  • Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 9 bin 978 TL – 11.028 TL – 12.434 TL
  • Memur (Üniversite mezunu) 1/4 7 bin 812 TL – 8.634 TL – 9.735 TL
  • Öğretmen 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL
  • Kaymakam 1.sınıf 1/4 16 bin 753 TL – 18.515 TL – 20.786 TL
  • Başkomiser 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL
  • Polis memuru 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL
  • Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL
  • Mühendis 1/4 11 bin 848 TL – 13.094 TL – 14.764 TL
  • Teknisyen (Lise) 1/4 8 bin 506 TL – 9.401 TL – 10.599 TL
  • Pratisyen Hekim 1/4 17 bin 488 TL – 19.328 TL – 21.792 TL
  • Profesör 1/4 20 bin 542 TL – 22.703 TL – 25.597 TL
  • İmam Hatip 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL
  • Avukat 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL


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memur zammı

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