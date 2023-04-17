Memura emekliye toplu sözleşme zammı! Talepler belli oldu, 1 Ağustos'ta başlıyor: En düşük maaş ise şimdiden 9.845 TL…

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken bir yandan da yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisi de maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde alınacak sonucu merakla bekliyor. 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl 1 Ağustos tarihi itibariye yapılacak.

ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI MEMUR MAAŞLARINI BELİRLİYOR

Memurlar önceki dönemde aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ve yeni toplu sözleşme zammını hesaplarında görüyor. Bu rakam Ocak 2023 için yüzde 8 olarak uygulanırken, Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı yüzde 6 olarak uygulanacak.

Bu kapsamda 1 Ağustos’taki görüşmeler öncesinde Memur-Sen toplu sözleşme görüşmelerindeki taleplerini dile getirdi. Genel Başkan Ali Yalçın İstanbul İl Divanına katıldı. Burada 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerine dair Memur Sen'in taleplerini sıraladı.

İŞTE MEMUR SEN'İN 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TALEPLERİ

Toplu sözleşmenin kapsamının genişletilmesi,

Tutanak düzenine geçilmesi ve sürenin artırılması,

Hakem Heyeti aritmetiğinin düzeltilmesi,

Örgütlenme özgürlüğünün genişletilmesi,

Grev hakkının temin edilmesi,

Yasadaki çarpıklığın düzelmesi ve masadaki adaletsizliğin giderilmesi

Dayanışma aidatının getirildiği zemini temin etme zamanı,

En düşük devlet memuru başta olmak üzere sabit gelirlilerin alım gücünün yükseltilmesi,

Seyyanen zam verme zamanı,

Yüksek Yargı mensuplarına verilen ek tazminat gibi kamu avukatları, şube müdürleri, müdürler, mühendisler, vaizler, murakıplar, uzmanlar, şefler ve diğer teknik personel ile idari personelin beklentilerini karşılayacak iyileştirmelerinin yapma zamanı,

Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesi,

Fazla mesai ücretini yükseltilmesi,

Yemek yardımı miktarını düzeltme zamanı,

Yardımcı hizmetler sınıfını genel idari hizmetler sınıfı'na geçirme zamanı,

dereceye yükselen tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerini 3600'e yükseltme zamanı.



EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN HESAPLAR YAPILDI

Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık emekli ve memur zam oranı ise şimdiden netleşti. Buna göre 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,52 oldu. Böylece milyonların en çok merak ettiği Temmuz zammı için de ilk hesap belirdi.

3 aylık kesinleşen enflasyon rakamları dikkate alınarak bileşik 6 aylık enflasyon hesaplarına göre yeni emekli ve memur maaşları hesaplandı.

Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 26,61

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 26,61

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 18,61

6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 24,61

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 24,61)

Memur – 11.848 TL – 13.094 TL – 14.764 TL

Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.732 TL – 9.845 TL

MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 24,61)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL – 22.904 TL – 25.824 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL – 13.961 TL – 15.741 TL

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL – 20.165 TL – 22.736 TL

Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL – 17.454 TL – 19.680 TL

Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL – 23.069 TL – 26.010 TL

Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL – 20.153 TL – 22.723 TL

Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL – 27.346 TL – 30.832 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL – 17.253 TL – 19.453 TL

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL – 23.535 TL – 26.536 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL – 14.525 TL – 16.376 TL

Profesör 1/4 34 bin 57 TL – 37.640 TL – 42.438 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL – 22.258 TL – 25.095 TL

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL – 18.363 TL – 20.704 TL

Avukat 1/4 19 bin 968 TL – 22.069 TL – 24.882 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 24,61)

Müsteşar 1/1 28 bin 729 TL – 31.751 TL – 35.799 TL

Genel müdür 1/1 25 bin 427 TL – 28.102 TL – 31.685 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 9 bin 978 TL – 11.028 TL – 12.434 TL

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 7 bin 812 TL – 8.634 TL – 9.735 TL

Öğretmen 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL

Kaymakam 1.sınıf 1/4 16 bin 753 TL – 18.515 TL – 20.786 TL

Başkomiser 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL

Polis memuru 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL

Mühendis 1/4 11 bin 848 TL – 13.094 TL – 14.764 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 8 bin 506 TL – 9.401 TL – 10.599 TL

Pratisyen Hekim 1/4 17 bin 488 TL – 19.328 TL – 21.792 TL

Profesör 1/4 20 bin 542 TL – 22.703 TL – 25.597 TL

İmam Hatip 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL

Avukat 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.745 TL



