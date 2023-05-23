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MEMURA KİRA YARDIMI 2023: Memurlara kira yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Destek tutarı il ve ilçe bazında değişecek

23.05.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memura kira yardımı müjdesinin ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada büyükşehirlerde yaşayan memurlara il ve ilçe bazında kira yardımı verileceğini ifade etti. Peki, Memurlara kira yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Memurlara kira yardımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

MEMURA KİRA YARDIMI 2023: Memurlara kira yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Destek tutarı il ve ilçe bazında değişecek

Memurlara kira yardımı açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kiralardaki fahiş kira fiyatlar nedeniye yaşadıkları şehirden farklı bir ile gitmeyi düşünen memurların, maaşlarında taban fiyatın açıklanmasının ardından bu sefer de memura kira yardımı gündeme geldi. İşte, memura kira yardımı ile ilgili merak edilenler...

MEMURA KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Memura kira yardımı açıklaması ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

AK Parti kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla bölgesel geçim endekslerini dikkate almayı taahhüt etti.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan devlet memurları için yapılacak düzenlemeler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan meslektaşlarına benzer ödemelerin yapılması sağlayacak.

Memurlara kira yardımı ile büyükşehirlerdeki memurlar için il ve ilçe bazında kira katkısı sağlanacağını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin bilgi verdi.

Fakat şu an için proje henüz tamamlanmadığından başvuru şartları da kamuoyu ile paylaşılmadı.

MEMURLARA KİRA YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

Memura klra desteğinin ne kadar yapılacağı da henüz açıklanmadı. Bakan Çavuşoğlu'nun kira desteğine ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kampanya sürecinde hemşehrilerimizle buluşmalarımızda talep ve sorunları da dinleme, gözlemleme fırsatımız oldu. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli iki sorunu çözmek için Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil."

MEMURLARA KİRA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

Memura kira yardımı konusunda açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz."

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