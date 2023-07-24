Memura toplu sözleşme zammında gözler Erdoğan’da! Kabine bugün toplanıyor: Hakem Heyeti devreye girecek, 31 Ağustos’a kadar…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki kabine toplantısında, birçok konu ele alınacak.

ENFLASYON, FAHİŞ KİRA...

Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede ele alınması beklenen başlıklar arasında yer alacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE TOPLU SÖZLEŞME HAZIRLIĞI

Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek. Memur-Sen; maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini bugün kamuoyu ile paylaşacak ve ardından da talep Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletilecek.

1 Ağustos'ta resmi olarak başlayacak görüşmelerde uzlaşı yakalanamaması halinde ise konu Hakem Heyeti’ne taşınacak. Hakem Heyeti de 31 Ağustos’a kadar kararını verecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında da sunum yapılacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.

