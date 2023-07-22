Toplu Sözleşme 2023 oranları belli oluyor: 6 ay sonrası için hesaplar şimdiden başladı! Memur maaşı zammında ‘13.927 TL’ detayı…

Memur maaşı zammı ve memur emeklisi zam oranı için kritik adım 24 Temmuz Pazartesi günü atılıyor. 1 Ağustosta başlayacak Toplu Sözleşme 2023 görüşmeleri ile memur ve memur emeklisinin maaşına etki eden 4 adet zam oranı netleştirilecek. Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak.

120 MADDELİK TEKLİF BAKANLIK YOLUNDA

Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı. Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı. Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

TOPLU SÖZLEŞMEDE KÖK ÜCRET HESABI

Memur maaş zammı için enflasyon farkının yanı sıra doğrudan belirleyici olan toplu sözleşme zammı oranı için önemli bir detay ortaya çıktı. Bilindiği üzere Temmuz ayı içinde TBMM’de kabul edilen yasaya göre, memurların kök ücretlerine yapılan zam, yüzde 17,55’te kaldı. 11.848 TL olan en düşük memur kök maaşı böylece 13.927 TL olarak gerçekleşti. 8 bin 77 TL’lik seyyanen zam ise, kök ücretlere eklenmeyip “ilave ödeme” olarak kabul edildi. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lira seviyesine yükseltildi. Ancak 2024-2025 yıllarına ait toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda verilecek zammın, 22 bin TL üzerinden değil, 13.927 TL üzerinden yapılacağı belirtiliyor.

3600 EK GÖSTERGEDE BU DETAYA DİKKAT!

120 maddelik teklifte 3600 ek gösterge konusu da yer aldı. Bu kapsamda 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin kapsamı genişletilerek birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilecek. Ancak düzenlemeden sadece şu anda çalışan 1. Derecedeki memurlar yararlanacak. Memur emeklileri bu düzenlemeye dahil edilmeyecek. Böylece ilk etapta 470 binin üzerinde memurun 3600 ek göstergeden faydalanması bekleniyor.



