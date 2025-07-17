Memurlar dikkat! Bu akşam yayımlanıyor: Yarı zamanlı çalışma hayata geçiyor

Bu yılı aile yılı olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu doğrultuda alınan ve bu gece yürürlüğe girecek olan kararı duyurdu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, memurlara "yarı zamanlı çalışma" müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni düzenlemey şu sözlerle duyurdu;
"Aile yılı kapsamında bu sene destekleyici adımlar atıyoruz. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu akşam hayata geçecek düzenlemede haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu düzenlemede ebeveynlerin çocukların gelişiminde doğrudan katkıda bulunacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı tanıyan düzenleme, bu gece yayımlanacak olan Resmi Gazete'de yer alarak resmen uygulamaya geçilmiş olacak.
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