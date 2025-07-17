Memurlar dikkat! Bu akşam yayımlanıyor: Yarı zamanlı çalışma hayata geçiyor

Bu yılı aile yılı olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu doğrultuda alınan ve bu gece yürürlüğe girecek olan kararı duyurdu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, memurlara "yarı zamanlı çalışma" müjdesini verdi.

MEMURLARIN ÇOCUKLARI İLK OKUL YAŞINA GELENE KADAR YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni düzenlemey şu sözlerle duyurdu;

"Aile yılı kapsamında bu sene destekleyici adımlar atıyoruz. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu akşam hayata geçecek düzenlemede haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu düzenlemede ebeveynlerin çocukların gelişiminde doğrudan katkıda bulunacak."

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı tanıyan düzenleme, bu gece yayımlanacak olan Resmi Gazete'de yer alarak resmen uygulamaya geçilmiş olacak.