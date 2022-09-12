FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memurlar dikkat! Kira artışları sonrası tayin patlaması... 3 kat arttı

Memurlar dikkat! Kira artışları sonrası tayin patlaması... 3 kat arttı

12.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyonun her geçen gün yükselmesi ile birlikte milyonlarca memur zor günler geçiriyor. Son bir yılda yüzde 100'ü aşan kira fiyatları, memurları tayin istemek zorunda bıraktı. Büro Memur-Sen'in verilerine göre, büyükşehirde görev alan memurların tayin talebi sayısı önceki yıllara göre 3 kat arttı.

Memurlar dikkat! Kira artışları sonrası tayin patlaması... 3 kat arttı

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle zor günler geçiren memurlar çözümü tayin istemekle buldu. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, büyük şehirlerde yaşayan memurların, kiralardaki artış nedeniyle, tayin istediğini söyledi.

Yazgan, bu durumun kadro sorununa yol açabileceğini belirtti.

Memurların önceki yıllara göre tayin taleplerinin 2-3 kat artığı belirtiliyor.

Büyükşehirlerden küçük illere doğru memur göçünün başlayacağını söyleyen Yazgan, bu durumun 'kadro eksikliği' sıkıntısını ortaya çıkaracağını söyleyeren uyarıda bulundu.

hesaplama-s5

''MEMURUN GIDAYA PARASI KALMIYOR''

NTV'de yer alan habere göre, Yazgan, ''Ankara’da kiralar 5 bin TL'yi aşmış durumda. İzmir'de 6, İstanbul'da da 7 bin TL'yi aştı. Ortalama devlet memuru maaşının 10 bin TL olduğunu değerlendirirsek, gıda-eğitim gibi diğer kalemlere büyük şehirlerde yaşayan memur arkadaşlarımızın parası kalmıyor'' diye konuştu.

ÇÖZÜM BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI

Yazgan, büyükşehirlerde yaşayan memurlara tazminat verilmesi çağrısı yaptı.

Memurlara kira yardımı çağrısında da bulunan Yazgan, ''En azından kiralarının yarasının karşılanması gerekiyor. Büyükşehir tazminatının sendikalarla değerlendirerek karara bağlanması gerekiyor'' dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 milyondan fazla kişi, 1,5 trilyon lira...1 milyondan fazla kişi, 1,5 trilyon lira...
Dikkat çeken zam açıklaması: 6 bin lira...Dikkat çeken zam açıklaması: 6 bin lira...
Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladıErdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur memursen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Ne yaptın Ahmet Çakar... Tepkiler çığ gibi!

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Çalışan milyonları kapsıyor! Yüzde 100 zamlı ödenecek

Çalışan milyonları kapsıyor! Yüzde 100 zamlı ödenecek

İşte ucuz konut projesine başvuru şartları...

İşte ucuz konut projesine başvuru şartları...

'1,5 ay içinde kapıyı çalacak' diyerek duyurdu

'1,5 ay içinde kapıyı çalacak' diyerek duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.