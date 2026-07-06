Memurlar dikkat: Yıllık izinde püf noktaları İsa Karakaş açıkladı

Yıllık izin ile ilgili haklar işçiler ve memurlar için farklı kurallara bağlı. Memurun izin hakkındaki püf noktaları SGK Başuzmanı İsa Karakaş, detaylarıyla açıkladı.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, devlet memurlarının yıllık izin sürelerinde kıdemin esas olduğunu belirtti. Hizmet süresine göre izin günlerinin değişiklik gösterdiğini vurgulayan Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"1 Yıldan 10 Yıla Kadar (10 Yıl Dâhil) Hizmeti Olanlar: Yıllık 20 gün izin hakkına sahiptir.

10 Yılı Aşanlar: Yıllık izin süresi 30 güne çıkmaktadır.

Memuriyette 10 yılı doldurmak hem izin süresinin uzaması hem de diğer pek çok hakka kavuşulması bakımından kritik bir eşiktir. Ayrıca zorunlu hâllerde memurlara, gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün yol izni verilebilir."

SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ?

İdarelerin, memurların günlük ihtiyaçlarından dolayı zaman zaman saatlik izinler verebildiğini de belirten Karakaş "Kamuoyunda bu izinlerin toplanarak yıllık izinden düşülüp düşülmeyeceği merak konusu" dedi.

Devamında Karakaş "Mevzuatımız tetkik edildiğinde hem iş kanununda hem de Devlet Memurları Kanununda saatlik izin düzenlemesinin yalnızca "süt izni" için geçerli olduğu görülür. Genel kural olarak tüm izinler gün hesabı üzerinden verilir. Muhtelif yargı kararları da bu doğrultudadır; dolayısıyla memura verilen saatlik izinlerin toplanarak yıllık izinden düşülmesi hukuken mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

İZİNLER BİRİKİR Mİ YOKSA YANAR MI?

Yıllık izinlerin, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya kısım kısım kullanılabileceğini vurgulayan Karakaş, birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada kullanılabileceğini aktardı. Fakat Karaka burada dikkat edilmesi gereken bir kuralı işaret ederek "Cari (içinde bulunulan) yıl ile bir önceki yıl hariç, daha önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer" dedi.

Karakaş, "10 yıldan fazla hizmeti olan bir memurun kullanmadığı senelik izinlerin en fazla 60 günü birikebilir. Bu sınırı aşan izin süreleri ise yanmaktadır" notunu kaydetti.

ÖĞRETMENLERİN DURUMU

Öğretmenlerin yıllık izin kullanım haklarının diğer memurlardan farklı olduğu belirten Karakaş, öğretmenlerin, yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldığını bu nedenle kendilerine hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca bir yıllık izin verilmediğini aktardı.

Bunun yanı sıra Karakaş şu ifadeleri kullandı: "Görevleri esnasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele (röntgen teknisyenleri vb.), her yıl yıllık izinlerine ilaveten fazladan bir aylık sağlık izni (şua izni) verilmektedir" dedi.

ASKERLİK VE KAMU HİZMETLERİ İZİN SÜRESİNİ ETKİLER Mİ?

Memuriyete başlamadan önce geçen bazı sürelerin, yıllık izin hakkı hesabında dikkate alındığını vurgulayan Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Kamu Kurumlarındaki Hizmetler: Hangi statüde olursa olsun, kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri izin hesabına dahil edilir.

Kazanılmış Hak Aylığındaki Süreler: Kamu dışında geçse dahi memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilen süreler dikkate alınır.

Askerlik Süresi: Memuriyete başlamadan önce yapılan askerlik hizmeti, kazanılmış hak aylığının tespitinde dikkate alındığı için yıllık izin süresinin hesabında da değerlendirilmelidir"

İZİNDEYKEN HASTALANAN MEMURUN HAKKI

Yıllık izindeyken hastalık raporu alan memurların durumuna dair de bilgileri aktaran Karakaş "Yönetmelik ve mütalaalar çerçevesinde net kurallara bağlanmıştır" diyerek şunları kaydetti:

"Rapor, İzin Bitmeden Sona Ererse: Memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.

Rapor, Kalan İzin Süresinden Fazla Olursa: Hastalık izninin bitimini müteakiben memurun görevine başlaması zorunludur.

Rapor ile İzin Aynı Gün Biterse: Memur, izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

Hastalık izinleri sebebiyle zamanında kullanılamayan yıllık izinler, 657 sayılı Kanun'un 103. maddesi hükmüne göre idare tarafından daha sonra kullandırılır"

Karakaş, kanunun memurlara tanıdığı bu hakların bilinmesinin hem hak kayıplarını önleyeceğini, hem de çalışma hayatında adaleti tesis edeceğini vurguladı.