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Memurların gözü oradaydı! Memur-Sen açıkladı: Bakanlıkla görüşmelerimiz sonuç verdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.10.2024 10:44
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Tasarruf tedbirleri kapsamında memurların kaldırılması planlanan servis hakkıyla ilgili yeni açıklama geldi. Memur-Sen bakanlıklarla yapılan görüşmeler sonrasında servis hizmetinin devam edeceğini duyurdu.

Memurların gözü oradaydı! Memur-Sen açıkladı: Bakanlıkla görüşmelerimiz sonuç verdi

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "Memura servis hizmeti devam edecek. İki bakanlıkla yapılan görüşmeler sonuç verdi." ifadelerine yer verildi.

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DAVA AÇILMIŞTI

Mayıs ayında tasarruf tedbileri kapsamında servislerin kaldırılacağının duyurulması üzerine Memur-Sen'den tepki gelmişti. Yapılan açıklamada, "Memur-Sen’in kamu görevlileri adına 3. Dönem Toplu Sözleşmede elde edilen ve yaklaşık 10 yıldır uygulanan, 7. Dönem Toplu Sözleşmede Kamu İşveren Heyetinin de kabul ettiği, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla sonuçlandırdığı “Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır” şeklindeki açık ve net Toplu Sözleşme hükmünü uygulanmaz hale getiren, Tasarruf Tedbirleri Genelgesindeki hukuka aykırı ibarelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay 12. Daire Başkanlığına 2024/3121 E. Sayısı ile dava açıldı." açıklaması yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Memur Memur-Sen servis
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