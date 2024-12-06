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Memurların Kanunu'nda değişiklik yapılıyor! 'Sözleşmeli değil...' diyerek açıkladı: Muhammet Bayram'dan kamu personeli için 'maaş' detayı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.12.2024 07:45
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Geçtiğimiz günlerde Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 950 bin kamu personelini ilgilendiren yeni düzenlemenin ayrıntıları Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram değerlendirdi. Bayram, memur alımlarının sözleşmemeli olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Memurların Kanunu'nda değişiklik yapılıyor! 'Sözleşmeli değil...' diyerek açıkladı: Muhammet Bayram'dan kamu personeli için 'maaş' detayı

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Binlerce kamu personelini ilgilendiren düzenlemenin detayları ise merak ediliyor. Memurların özlük haklarını iyileştirecek birçok konunun görüşüldüğü düzenleme için Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuştu.

KADEME YÜKSELMESİ PUANLAMA İLE YAPILIYOR

Milliyet'e konuşan Bayram, kademe yükselmesinin olumlu puan veya her yıl bir kademe yükselmesi şeklinde yapıldığını ifade ederek şu cümleleri sıraladı:

"İlkokul mezunu bir kişi 15. dereceden başlar, 4 yıllık ve üzeri mezun olan kişiler ise 9. dereceden memuriyet hayatına başlayabilirler en düşük derece 15. en yüksek derece ise birinci derecedir"

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Sözleşmeli personelin memuriyete geçmesi ile birlikte memuriyet hakkında faydalanabileceğini belirten Bayram, "Memuriyette sekiz yıl disiplin cezası almaması ile beraber alacağı terfi kademe ilerlemesi sözleşmeliden memuriyete geçenler için de uygun olacak" şeklinde konuştu.

YURT DIŞINA GİTMEK İSTEYEN MEMURLAR İÇİN DÜZENLEME

Uluslararası kuruluşlarda görev almak isteyen memurların görevlendirme ile gidebildiğini; görev verilmediği takdirde gidemediğini söyleyen Bayram, yurt dışına göreve gitmek isteyen memurlar için yapılan düzenlemenin olumlu yanlarını şu sözlerle anlattı:

"Bu düzenlemeyle birlikte yurt dışında eğitim görecek, yurt dışı kuruluşlarda çalışabilecek bilgi ve görgüsünü artırıp hem kendi kişisel gelişim için hem de devlet için daha olumlu bir duruma kavuşacak kişiler için aylıksız yani ücret almaksızın izin hakkı getirilmiş oldu"

KADEME İLERLEMESİ İLE ZAM ORANI DA ARTIYOR

Bir sene geçtikten sonra maaş zammına kademenin de eklendiğinin altını çizen Bayram, toplu sözleşme ve enflasyon farkından daha fazla maaş alındığını söyledi.

Memurların özlük haklarında iyileştirme beklediğini belirten Bayram, şunları ekledi:

"Memurların özlük hakkında iyileştirme açısından sicil affı veya derece verilmesi gibi hususlar memurun statüsünü artıracak ve maaşını artıracak unsurlardır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan seyyanen zam artışıyla birlikte memurların refah kaybının önüne geçilerek özel sektör dengesizliği giderilmişti. Önümüzdeki dönemlerde de memuriyet çalışma koşulları ve ücretlerinde iyileşme bekliyorum"

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"SÖZLEŞMELİ DEĞİL MEMUR ALIMI YAPILMALI"

Sözleşmeli personelin çalıştırma biçiminde bazı sınırlandırmaların olduğunu belirten Bayram, şu cümleleri ekledi:
"Sözleşmeli statüde çalışan personelin kamuda istihdam edilme mecburiyetinin özel sektörde çalışanlar için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ancak alt kademede çalışan kişilerin memuriyet statüsü verilmeden sözleşme ile çalışarak hak kaybına uğramalarının doğru olmadığını düşünüyorum.

Bu noktada sözleşmeli çalışmanın normal bir çalışma biçimi haline getirilmeden alım yapılacaksa eğer sözleşmeli şeklinde değil memur şeklinde alınması gerektiğini düşünüyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Memur sözleşmeli
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