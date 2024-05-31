Memuru emeklisi hepsi bu veriyi bekliyor! Zammı etkileyecek 5 aylık enflasyon farkında geri sayım! Beklentiler belli oldu

SSK, Bağkur, memur emeklisi ve memurlar dikkat! 6 aylık enflasyon farkına bir veri daha ekleniyor. TÜİK, milyonların beklediği mayıs ayı enflasyonu 3 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Verinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam tablosu değişecek. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor.

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN ORTALAMASI YÜZDE 3.04 OLDU

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.







