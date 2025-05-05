Memuru emeklisi, SSK’lı Bağ-Kur’lusu… Milyonlar bu maaş tablosunu bekliyordu! İşte 4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

Emeklisi, memuru ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde kaç zam alacağını merak ediyor. TÜİK’in her ay açıkladığı enflasyon oranına göre hesaplanan zam tablosunda yeni zam oranları da araştırılmaya başlandı. Bugün Nisan ayı enflasyonunun belli olmasının ardından 4 aylık enflasyon farkı da öğrenildi. Yüzde kaç zam alınacağının öğrenilmesi için Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranları bekleniyor.

TÜİK’in açıkladığı aylık enflasyon oranları ise şu şekilde olmuştu:



Ocak: Yüzde 5,03

Şubat: Yüzde 2,27

Mart: Yüzde 2,46

Nisan ayı enflasyon oranı ise yüzde 3 oldu. Geçtiğimiz ayın enflasyon oranının belli olmasının ardından emekli ve memurlar 4 aylık enflasyon farkına göre yüzde kaç zam alacaklarını merak etmeye başladı.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

3 aylık enflasyon farkına göre yüzde 10,06 oranında zam hakkeden SSK ve Bağ-Kur emeklisi 4 aylık enflasyon farkının ardından yüzde 13,36 zammı hak etmiş oldu. Toplu sözleşmeden yüzde 5 alan memur ve memur emeklisi ise yüzde 9,02 oranında zammı hak etmişti.

4 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından memur ve memur emeklisi toplu sözleşme ile beraber yüzde 12,29 zam alacak.

EMEKLİ ZAM TABLOSU:

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM TABLOSU