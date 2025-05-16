Memuru, emeklisi, SSK'lı ve Bağ-Kur'lusu dikkat! 6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

Milyonlarca memur ve emekli 2025'in ikinci yarısında ne kadar zam alacağını merak ediyor. TÜİK tarafından her ay açıklanan aylık enflasyona göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon farkına göre zam alırken memur ve memur emeklileri toplu sözleşme ile beraber zam alıyor.

EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

TÜİK'in Nisan ayı enflasyonunu açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,36, memur ve memur emeklileri ise yüzde 12,29 oranında zam alacaklarını öğrenmişti. Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca çalışan ve emekli yüzde kaç zam alacaklarını öğrenecek.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Merkez Bankası tarafından açıklanan Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 2,36 oranında gerçekleşirken Haziran ayında yüzde 1,77 olması bekleniyor. 66 katılımcı ile düzenlenen ankete göre 6 aylık enflasyon farkı da hesaplandı.

6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18,09 oranında zam alırken; memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,97 oranında zam alacak.

İŞTE GÜNCEL TABLO

Kesin olmayan 6 aylık enflasyon farkına göre milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin alacağı zam da güncellenmiş oldu. Buna göre, güncel zam tablosu şu şekilde olacak: