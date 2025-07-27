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Memurun zam pazarlığı başlıyor... Toplu sözleşmesi için toplantı tarihi ve saati belli oldu! Memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027'deki zamları masada

Kamuda hastanelerden üniversitelere, karayollarından enerji santrallerine kadar birçok kurumda görev yapan yaklaşık 600 bin kamu işçisi, 2025 yılı için yapılacak toplu iş sözleşmesi zammını bekliyor. Memurların zam pazarlığı için yarın saat (28.07.2025) 11.00'de Çalışma Bakanlığı'nda toplantı gerçekleştirilecek. Görüşmede, 2026 ve 2027 yıllarına yönelik zam oranları ve çalışma şartları da masaya yatırılacak.

Memurun zam pazarlığı başlıyor... Toplu sözleşmesi için toplantı tarihi ve saati belli oldu! Memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027'deki zamları masada
Mustafa Fidan

Milyonlarca memur ve emeklinin hayatını doğrudan etkileyecek olan bu görüşmede, 2026 ve 2027 yıllarına yönelik zam oranları ve çalışma şartları masaya yatırılacak. Kamu işveren heyeti ile memur sendikalarının karşılıklı talepleri doğrultusunda yürütülecek pazarlıklar, kamu çalışanlarının maaşlarını ve sosyal haklarını belirlemede belirleyici olacak.

BAKANLIKTA İLK TOPLANTININ SAATİ BELLİ OLDU

Yaklaşık 6 milyon memur ile memur emeklisini kapsayan 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde tarih netleşti. Toplu sözleşmesi için yarın (28.07.2025) saat 11.00'da Çalışma Bakanlığı'nda toplantı yapılacak.

Memurun zam pazarlığı başlıyor... Toplu sözleşmesi için toplantı tarihi ve saati belli oldu! Memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 deki zamları masada 1

6 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

30 gün sürecek görüşmelerde, 11 hizmet kolunda çalışan 3 milyon 16 bin 495 memur ile 2.5 milyon civarındaki memur emeklisine 2026 ve 2027 yıllarında verilecek zam oranları masaya yatırılacak.

Görüşmeler, kamu adına 15 kişiden oluşan Kamu İşveren Heyeti ile memurlar adına Memur Sen başkanlığında en fazla üyeye sahip Türkiye Kamu Sen ve Birleşik Kamu-İş temsilcileri arasında yürütülecek.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde kamu işvereni, ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklifini geri geçmişti. Kamu işvereninin ikinci 6 ay için yüzde 10 oranında zam teklifinde bulunduğu öğrenilmişti.

Memurun zam pazarlığı başlıyor... Toplu sözleşmesi için toplantı tarihi ve saati belli oldu! Memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 deki zamları masada 2

MEMURLARIN ZAM TALEPLERİ

Memur-Sen Konfederasyonu da 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin tekliflerini kamuoyuna açıkladı. Buna göre 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılması, yüzde 10 refah payı verilmesi, ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini istendi. İkinci 6 ay için yüzde 20 oransal zam istendi. 2027 yılı için 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istendi. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam teklif edilmiş oldu.

Memurun zam pazarlığı başlıyor... Toplu sözleşmesi için toplantı tarihi ve saati belli oldu! Memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 deki zamları masada 3

EK ÖDEMELERDE ARTIŞ TALEBİ

Diğer taraftan 2660 TL olan eş yardımının 11 bin 700 liraya çıkarılmasını teklif edildi. 0-6 yaş çocuk için 585 lira olarak ödenen çocuk yardımının 3 ve üzeri çocuğu olanlara her çocuk için 8 bin 375 lira ödeme yapılması istendi. Ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılması, aile bütünlüğü için sözleşmeli personele yer değişikliği hakkının verilmesi talep edildi.

Sendikanın diğer talepleri ise şu şekilde:

Dini bayramlarda kamu görevlileri ve emeklilere 23 bin 410 ₺ bayram ikramiyesi talep edildi.
Vergi gelirinin yüzde 15'e sabitlenmesi istendi.
Son 5 yılda disiplin cezası alanlara disiplin affı talep edildi.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının belirli periyotlarla düzenlenmesi istendi.
Giyecek yardımının 17 bin 600 TL, yiyecek yardımının ise günlük 235 TL olması istendi.
Kıdem aylığı gösterge rakamının yüzde 100 artırılması, 25 yıllık süre sınırının kaldırılması isteniyor.
Tüm kamu görevlilerine servis hizmeti sağlanması istendi.
Ücretsiz servis verilemeyen yerlerde her çocuk için 8.780 ₺ kreş yardımı istendi.
Ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılması ve süt izni sürelerinin uzatılması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Zam memur zammı kamu işçi maaş hesaplama
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