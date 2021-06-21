Türkiye'de bunu bilen çok az kişi var! Hobi olarak başladığı işte kazandığı para dudak uçuklattı

İlçede uzun yıllar patates tarımıyla uğraşan Özcan Sayın, alternatif yetiştiricilik alanlarını araştırırken 2014 yılında devekuşu yetiştiriciliğiyle tanıştı. Hobi olarak aldığı 3 devekuşuna bakmaya başlayan Sayın, işi geliştirerek 8'i erkek toplam 24 devekuşundan oluşan, yıllık 300 bin lira ciro elde eden çiftlik kurdu.

Sayın, yumurtası, yavrusu, eti, tüyü ve derisinin pazar bulduğu devekuşuyla ihracata adım atmaya hazırlanıyor. Özcan Sayın, Türkiye'de devekuşu üretiminin yeterince bilinmediğini, işleme ve işletmesinin kolay olduğunu belirtti. İlçe halkının yoğunlukla patates ekimi ve büyükbaş hayvancılık yaptığını anlatan Sayın, "Devekuşu yetiştiriciliğinin verimi ve geliri çok güzel. En azından patates üretimine nazaran sabit gelirimizi hesaplayabiliyoruz. Alıştıktan sonra büyükbaş hayvan bakımından daha kolay. Ülkemizde devekuşu çiftliklerinin artmasını ve sektörün büyümesini isterim." dedi. Devekuşunun iklim farklılıklarına karşı dayanıklı olmasının yanı sıra 70-80 yıl ömrüyle önemli bir avantaj sağladığını ifade eden Sayın, her bir dişi devekuşundan haftada iki yumurta aldıklarını, yumurtalara da tüketici ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.