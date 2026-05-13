Mercedes-Benz'den dikkat çeken hamle! Berlin ve Brandenburg’daki bayilerini satıyor

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, Almanya'daki kendi işlettiği bayi ağını elden çıkarma planı kapsamında Berlin ve Brandenburg’daki şubelerini satma kararı aldı.

Stuttgart merkezli şirketten yapılan açıklamada, Berlin’de 5, Brandenburg’da ise 2 olmak üzere toplam 7 bayinin İngiltere ve ABD’de de Mercedes bayilikleri bulunan Global Auto Holdings (GAHL) tarafından devralınacağı bildirildi.

BU YILIN SONUNDA TAMAMLANACAK

Mali değeri açıklanmayan satış anlaşmasının, rekabet kurulu onaylarının ardından bu yılın sonunda tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu 7 bayide 1100’den fazla kişinin istihdam edildiği belirtildi. Mercedes-Benz’in pazarlama ve satıştan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mathias Geisen, bu anlaşmanın markanın küresel cazibesini kanıtladığını ve bayilerin devir sürecinin tamamen planlandığı şekilde ilerlediğini vurguladı.

Şirket, çalışanların protestolarının ardından 2024 yazında Merkez İş Konseyi ile bir anlaşma imzalamış ve operasyonların yeni alıcılara geçişi sırasında personelin haklarının korunmasına yönelik temel esasları güvence altına almıştı.

BAYİ SATIŞ STRATEJİSİ DEVAM EDİYOR

Mercedes-Benz’in Almanya genelindeki yaklaşık 80 bayisini ve buralarda çalışan 8 bin personeli etkileyen küresel yeniden yapılanma stratejisi 2024’ten bu yana yürütülüyor.

Şirket, bu kapsamda ilk şubesini geçen yılın ortasında Neu-Ulm’da satmıştı.

Otomotiv şirketi, Koblenz, Mainz, Dortmund ve Lübeck’teki şubelerin satışını geçen yıl tamamladığını, bu yılın başında ise Aachen, Kassel, Würzburg, Wuppertal, Reutlingen ve Hannover şubelerinin satışı için de sözleşmelerin imzalandığını duyurdu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

