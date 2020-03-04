Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti

Çin'de ocak ayında başlayan koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası negatif etkileri merkez bankalarını faiz indirimine yönlendirdi.

Kovid-19 virüsünün son dönemde dünyanın birçok ülkesinde etkisini göstermeye başlamasının ardından görece riskli varlık fiyatlarında önemli düşüşler gözlemlenirken, para politikacıları koronavirüsü gündemin ilk sırasına taşıdı.

Salgının tedarik zincirinde ve finansal görünümde meydana getirdiği bozulmanın ülke ekonomilerine etkisini azaltmak için merkez bankaları ellerindeki araçları kullanmaya başladı.

Para politikası yöneticileri bir çok ülkede salgının etkilerini azaltmak için hazır olduklarını belirtirken, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere çeşitli merkez bankaları politika faizinde indirime gitti.

Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, dün akşam politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "ABD ekonomik görünümüne yönelik risklerin bariz şekilde değiştiği kanaatine vardık. Buna yanıt olarak, ekonomiyi daha da desteklemek için para politikası duruşunda gevşemeye gittik." ifadelerini kullandı.