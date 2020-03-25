Merkez bankalarından koronavirüs adımı

Fed faizleri neredeyse sıfıra indirirken 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını bildirdi.Dünyanın başlıca ülkelerinin merkez bankaları koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek için ortak adım attı.

ABD merkez bankası Fed, faizi Pazar günü neredeyse sıfıra indirirken en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını açıkladı. Diğer büyük merkez bankaları ise kredi piyasalarını ve bankaları rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likitidesi sağlayacaklarını duyurdu.

Fed Başkanı Jerome Powell, bu hafta yapılması öngörülen para politikası toplantısı beklenmeden alınan olağanüstü kararların ardından düzenlenen basın toplantısında koronavirüs salgınının ABD ve dünya çapında "derin" bir etki yaptığını belirtti.

Powell "ekonomik politika yapıcıların ekonomiyi kesintiye uğratan zorlukların üstesinden gelmek için elinden geleni yapması ve normale hızlı bir şekilde dönüşü desteklemeleri gerektiğini" kaydetti.

Fed aldığı kararla politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına indirirken, ilerleyen haftalarda en az 700 milyar dolar tutarında Hazine ve ipotekli konut kredisine dayalı tahvil alacağını bildirdi.