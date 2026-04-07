Merkez Bankası 15 gün sonra karar verecek: Uzmanlardan değerlendirme geldi!

Orta Doğu’da 28 Şubat’tan bu yana devam eden savaşta, belirsizliklerin devam etmesi ve savaşın maliyetinin yayılma etkisi öne çıkıyor. Hafta sonu elektrik ve doğal gaza yapılan zammın etkisi ile Nisan enflasyonu yüzde 3 seviyesinde bekleniyor. Öte yandan ekonomistlerin de yıl sonu enflasyon ve politika faizi beklentileri yukarı yönlü güncelleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ YÜKSELTECEK Mİ?

Ekonomim’e konuşan TCMB Eski Baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Orta Doğu’daki gerginliğin devam etmesi ve enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde asılı kalması nedeniyle enflasyon ve döviz rezervlerinin görünümünün bozulduğunu belirtti. Kara, 22 Nisan’daki toplantıda politika faizinin artırılma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.



GIDA FİYATLARI ARTABİLİR

QNB Türkiye Baş Ekonomisti Erkin Işık, önümüzdeki dönemde artan petrol fiyatlarının ikincil etkilerinin daha belirgin hale gelmesini beklediklerini kaydetti. Işık, gübre ve ulaştırma maliyetlerindeki artışların etkisiyle gıda fiyatlarının Nisan’da daha güçlü yükselmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.

Elektrik ve doğal gaza yapılan zammın yanı sıra kademeli faturalandırma dönemine geçildiğini hatırlatan Işık, “Manşet enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 32 civarına yükselmesi ve petrol fiyatlarında bir gevşeme görülene kadar bu seviyelerde kalması muhtemeldir” sözlerini sarf etti.



22 Nisan’daki PPK toplantısında politika faizini yüzde 40’a yükseltmesini tahmin ettiklerini vurgulayan Işık, buna karşılık likidite koşullarını gevşeterek piyasa faizlerini genel olarak mevcut seviyelerde tutmasını beklediklerini dile getirdi.

EMTİA FİYATLARINI İŞARET ETTİ

Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler, Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecinin ötelendiğini belirtti ve, “Faiz indirim sürecinin en azından emtia fiyatlarına ilişkin belirsizlikler ortadan kalkana kadar ötelendiğini düşünüyoruz” dedi.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen ise yıl sonu politika faizi beklentilerini 100 baz puanlık artış ile yüzde 33 olarak güncellediklerini belirtti. Merkez Bankası’nın önümüzdeki PPK’larda nasıl hamleler yapabileceğine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

“Nisan ayında politika faizi 300 baz puanlık artışla efektif fonlama oranına eşitlenirse haziran-ekim dönemindeki 4 PPK toplantısında 150’şer, yılın son toplantısında 100 baz puanlık indirimle ilerlenmesini bekleriz. Nisanda mevcut yapı korunursa Temmuz toplantısından itibaren 100’er baz puanlık adımlar bekliyoruz.”