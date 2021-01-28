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Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2021 10:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. TCMB Başkanı Ağbal "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi. Ağbal, sunumunda piyasaların merakla beklediği faiz ve para politikasına ilişkin mesajında ise "Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz. Tüm faktörler belli noktaya gelene kadar sıkı para politikası devam edecek" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021'in 1. enflasyon raporunu açıklıyor.

Basın toplantısı koronavirüs tedbirleri nedeniyle sanal olarak gerçekleşiyor.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları;

"2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin hızlandığını görmekteyiz. İktisadi faaliyet yılın son çeyreğinde de güçlü bir seyir izledi. Son dönemde salgına bağlı kısıtlamaların hizmetler sektöründeki istihdam üzerindeki etkileri görülmeye başlanmıştır.

Gelişmiş ülkelerdeki olumlu beklentiler gelişmekte olan varlıklara yönelik risk iştahını artırmakta ve portföy girişleri hızlandığını görmekteyiz. Ülkemizde iktisadi faamiyyet güçlü kredi büyümesinin desteğiyle yurtiçci talep kaynaklı belirgin toparlanma gösterdi. Dördüncü çeyrekte de güçlü seyir izledi. Sanayi üretimi perakende satış ve ciro endeksinde dördüncü çeyrekte güçlü artış görlüdü. Ekonomik aktivitede görünen toparlanma sektörlerin geneline yaygınlaştı.

Kredi genişlemesinin etkisiyle salgın döneminde belirgin bir parasal genişleme gerçekleşti. Net kredi kullanımının tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde artması, altın ithalatının hızla yükseldiği, turizm gelirlerinin azaldığı dönemde cari işlemler açığının yükselmesine neden olmuştur. Cari açık ve sermaye çıkışlaır önemli miktatrda rezerv kaybına yol açtı. Enlfasyon ekim enflasyon raporunda paylaştığımız tahmin bandının üzerinde gerçekleşmiştir, artışta temel mal ve gıda grupları belirleyici oldu. üretici enflasyonu artış eğilimini korumaktadır. Talep koşulları 2020 yılının ikinci yarısında güçlü seyrederken, çıktı açığı göstergeleri enflasyonist seviyelere erişti. 2020 yılının son çeyreğinde toplam talep koşullarının hala enflasyonist seviyelerde seyrettiği anlaşılmaktadır. Döviz kurlarının son aylarda yaşanan düşüş önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde döviz kaynaklı risklerin azalcağına işaret etmektedir. Emtia fiyatlarındaki artış eğilimi girdi maliyetleri kanalıyla enerji, gıda ve temel mallar üzerinden enflasyon üzerindde yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Dünya genelindeki tedarik sorunları ve navlun maliyetleri de enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Petrol fiyatında beklentiler yukarı yönlü güncellendi. 2021 petrol fiyat tahmini 43,8 dolardan 54,4 dolara çıkarıldı. 2022 petrol fiyat tahmini 52,1 dolar olarak belirlendi. 2021 gıda fiyat tahmini yüzde 10,5'ten yüzde 11,5'e çıkarıldı. 2022 gıda fiyat tahmini yüzde 9.4 olarak belirlendi. 2021 ithal fiyata artış tahmini yüzde 5'ten yüzde 6,5'e çıkarıldı. 2022 ithal fiyat artış tahmini yüzde 0.3 tahmin edildi.

2021 ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz(önceki yüzde 9.4). Enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2021 yıl sonunda yüzde 7.3-11,5 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2022 yıl sonunda yüzde 4,6-9.4 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Enflasyonun orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazancağını düşünüyoruz. 2021 yılı için TL cinsi ithalat fiyatlarında güncelleme -0.4 puan, gıda enflasyonunda güncelleme 0,2 puan. Sıkı Parasal duruşun sürdürülmesi ve bekleyişlerdeki iyileşmenin devam etmesi ile enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı şekilde uygulayacağız. Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşumuz enflasyonda yüzde 5 hedefine kadar uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon hedeflemesi rejimi sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla sürdürülecektir. Para politikası kurulu elindeki bütün araçları zamanlı ve etkili bir şekilde kullancaktır. Mevcut verilerin yanı sıra elde edilecek her türlü yeni verinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işarete etmesi durumunda ilave sıkılaştırma önden yapılacaktır. Yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen/bekleyen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır.

FAİZ MESAJI

Fiyat istikrarı için sabırlı ve kararlı bir mücadele sürdüreceğiz. Tüm paydaşlarla etkili bir işbirliği ve iletişim sürdüreceğiz. Bu kapsamda TÜSİAD, TOBB, TESK ve MÜSİAD'ın fiyat istikrarı çağrısı çok önemli, kendilerine teşekkür ediyorum.

Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz.

Uluslararası emtia fiyatları dolayısıyla o kanaldan gelen etkilerin kalıcı olduğunu düşünürsek gerekli reaksiyonu veririz. Ancak burada sıkı para politikası ve yapısal reformlarla müdahale söz konusu olacak.

Gıda enflasyonu 2021 enflasyon gerçekleşmesi üzerinde önemli bir risk oluşturmaya devam ediyor.

Enflasyonla mücadelede sahiplenme konusu son derece önemli, bu konuda tüm toplum katmanları, ekonomideki tüm aktörlerin bu sürece inanması ön koşul, karar alıcıların da hedefe giderken kararlı olmaları gerekiyor.

Enflasyon hedeflemesine dair bir para politikası seti uyguluyoruz. Mevcut politika setiyle yüzde 5'lik enflasyon hedefine ancak 2023'te ulaşabiliyoruz.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dalga mı geçiyosunuz. her şeye %30-40 zam ama tahmini %7 %9 . rakamlar üzerinde tahmin yapacağınıza hissedilen şu gıda zammı rekorunu azaltın.
yaw he hee
hep öyle yıllardan beri böyle böyle deyip kandırıyorsunuz milleti nedense
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