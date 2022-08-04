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Merkez Bankası 24 yılın zirvesine çıkan enflasyonun sebebini açıkladı

04.08.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. Raporda enflasyona en belirgin katkının temel mal ve hizmet gruplarından geldiği ifade edildi. Enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükselişin devam ettiği belirtildi.

Merkez Bankası 24 yılın zirvesine çıkan enflasyonun sebebini açıkladı

Merkez Bankası, TÜİK'in dün açıkladığı 24 yılın zirvesindeki enflasyon için değerlendirmelerini yayımladı. Merkez Bankası, tüketici fiyatlarının temmuz ayında yüzde 2,37 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 0,98 puan yükselişle yüzde 79,60'ya çıktığını anımsatarak, "Bu dönemde, tüketici yıllık enflasyonu enerji grubunda gerilerken diğer gruplarda yükselmiştir. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından gelmiştir" değerlendirmesini yaptı.

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TCMB'nin yayımladığı metinde özetle şu ifadeler yer aldı:

Temel mal grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseliş kaydetmiştir. Bu dönemde, yıllık enflasyon hizmet grubunda lokanta-otelde gerilerken, ulaştırma ve kirada daha belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda artmıştır. Alkollü içecekler ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artışta tütün ürünlerindeki vergi ayarlamasının sınırlı etkisinin yanı sıra üretici firmaların fiyatlama davranışları etkili olmuştur.

Gıda grubunda yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada sınırlı bir düşüş kaydetmiş, işlenmiş gıdada ise yükselmeye devam etmiştir. Enerji enflasyonu, uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüme paralel olarak gerileyen akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarıyla düşüş göstermiştir. Uluslararası emtia fiyatlarının etkileriyle rafine petrol ve ana metal fiyatlarında gerileme gözlense de özellikle diğer enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükseliş sürmüştür.

Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış aylık değişimi bir önceki aya göre artışa işaret ederken, göstergelerin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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