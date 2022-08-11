FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası açıkladı! Cari açık haziranda 2 milyar dolar arttı! 15 ayın...

Merkez Bankası açıkladı! Cari açık haziranda 2 milyar dolar arttı! 15 ayın...

11.08.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler açığı, 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı, 32 milyar 667 milyon dolar oldu. Böylelikle cari açık serisi 8 aya çıktı. Haziran ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık 32,7 milyar dolar oldu. Böylelikle yıllıklandırılmış cari açıkta 15 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi.

Merkez Bankası açıkladı! Cari açık haziranda 2 milyar dolar arttı! 15 ayın...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre Haziran ayında da cari dengede 3,46 milyar dolar açık kaydedildi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre; cari işlemler açığı, önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artışla 3 milyar 458 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı, 32 milyar 667 milyon dolar seviyesine çıktı. Cari açıkta, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 508 milyon dolar artarak 4 milyar 24 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 105 milyon dolar azalarak 946 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının, 4 milyar 794 milyon dolar artarak 6 milyar 426 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 931 milyon dolar fazla verirken, bu ay 4 milyar 294 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1 milyar 702 milyon dolar artarak 2 milyar 728 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayında 22 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 110 milyon dolar net çıkış kaydetti.

REZERVLERDE 1 MİLYAR 960 MİLYON DOLAR AZALIŞ GÖZLENDİ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 950 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları, 1 milyar 578 milyon dolar net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin, hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 509 milyon dolar ve 218 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar, 16 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Yurt içi bankaların, yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları net 416 milyon dolar arttı. Yurt dışı bankaların, yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 638 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 5 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 643 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 39 milyon dolar, 67 milyon dolar ve 264 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Resmi rezervlerde net 1 milyar 960 milyon dolar azalış gözlendi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kasaplar kırmızı et satışını bıraktıKasaplar kırmızı et satışını bıraktı
Emekliler dikkat! Promosyon alanlara 2 bin 500 lira daha...Emekliler dikkat! Promosyon alanlara 2 bin 500 lira daha...
Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’
Anahtar Kelimeler:
Cari açık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Bankaya giden şaştı: Tüketici kredileri...

Bankaya giden şaştı: Tüketici kredileri...

Gıda fiyatlarından sonra sırada o var! Erdoğan talimatı verdi

Gıda fiyatlarından sonra sırada o var! Erdoğan talimatı verdi

Yüz binler bekliyor! EYT'de 'kesin çözüm' tarihi öne çekildi

Yüz binler bekliyor! EYT'de 'kesin çözüm' tarihi öne çekildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Her gece balla karıştırıp tüketin! Etkisi inanılmaz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.