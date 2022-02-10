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Merkez Bankası açıkladı! Döviz mevduatlarında güçlü çözülme...

10.02.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Buna göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Şubat ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış şekilde 5 milyar 79 milyon dolar azaldı. Düşüşün 4 milyar 168 milyon dolarlık bölümü tüzel kişilerin döviz mevduatındaki çözülmeden kaynaklandı.

Merkez Bankası açıkladı! Döviz mevduatlarında güçlü çözülme...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre şirketlerin döviz mevduatında güçlü bir çözülme olduğu ortaya koyuldu.

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Verilere göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Şubat ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış şekilde 5 milyar 79 milyon dolar azaldı. Bu düşüşün sadece 911 milyon doları gerçek kişilerin döviz mevduatında yaşanırken 4 milyar 168 milyon dolarlık bölümü tüzel kişilerin döviz mevduatındaki çözülmeden kaynaklandı.

Şirketlerin döviz mevduatı dönüşümünde vergi avantajı sağlanması çözülmeyi hızlandırmış durumda. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 2 milyar 421 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 663 milyon dolar geriledi. Toplam döviz mevduatı ise 225 milyar 93 milyon dolara indi.

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