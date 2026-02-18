Merkez Bankası açıkladı! İşte kira getirisi yüksek ve düşük iller...

Merkez Bankası tarafından ilk defa açıklanan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), Türkiye kiralık konut piyasasında dikkat çeken bilgileri de sundu.

Buna göre Türkiye’de kiralar ocakta aylık bazda ortalama %3,5 ve yıllıkta da %34,2 arttı. 2025 yılında TÜFE’ye göre hesaplama yapıldığında “boş konut” kiralarında yıllık reel fiyat artışı %2,7 oldu.

Açıklanan veriler, çeyreklik dönem bazında Türkiye’de kira fiyatlarını da ortaya koydu.

AMORTİSMAN SÜRESİ 202 AY

2025 yılının 4. çeyrek dönemini kapsayan verilere göre;

-Türkiye’de ortalama metrekare kira fiyatı 224,75 TL olarak belirlendi.

-100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 22 bin 475 TL’yi buluyor.

-Aynı dönemde Türkiye’de metrekare satış fiyatı ortalama 45 bin 447 TL’ye ulaştı.

-100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 4 milyon 545 bin TL seviyesinde gerçekleşiyor.

Rakamlar, 2025 yılının son çeyreğinde bir konutun fiyatının, yaklaşık 202 aylık kira getirisine denk geldiğini ortaya koydu.

KİRA GETİRİSİ YÜKSEK İLLER

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre; İller bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

TCMB verilerine göre Türkiye’de “satış fiyatına göre” amortisman süresi en kısa, dolayısıyla kira getirisi en yüksek olan iller ve bu illerde ortalama metrekare kira fiyatları şöyle sıralanıyor:

-Malatya: 125 TL/m2 (182,46 ay)

-Şanlıurfa: 130 TL/m2 (182,61 ay)

-Kocaeli: 209 TL/m2 (187,57 ay)

-Bilecik: 165 TL/m2 (188,63 ay)

-Zonguldak: 189 TL/m2 (190,46 ay)

-Kırıkkale: 136 TL/m2 (191,18 ay)

-Tekirdağ: 196 TL/m2 (191,43 ay)

-Düzce: 148 TL/m2 (192,29 ay)

-Konya: 167 TL/m2 (193,03 ay)

-Kahramanmaraş: 131 TL/m2 (194,53 ay)

KİRA GETİRİSİ DÜŞÜK İLLER

“Satış fiyatına göre” amortisman süresi en uzun ve kira getirisi de en düşük olan iller ise şu şekilde öne çıkıyor:

-Muş: 100 TL/m2 (258,06 ay)

-Aksaray: 124 TL/m2 (235,71 ay)

-Muğla: 326 TL/m2 (235,16 ay)

-Isparta: 154 TL/m2 (233,62 ay)

-Trabzon: 145 TL/m2 (229,88 ay)

-Burdur: 136 TL/m2 (225,91 ay)

-Kastamonu: 150 TL/m2 (224,72 ay)

-Iğdır: 124 TL/m2 (223,60 ay)

-Yozgat: 110 TL/m2 (223,18 ay)

-Antalya: 231 TL/m2 (218,12 ay)

3 BÜYÜKŞEHİRDE GÖRÜNÜM

3 büyük şehir, kira getirisi en yüksek ve en düşük ilk 10 listesinde yer almadı.

-İstanbul’da ortalama metrekare konut kirası 368 TL, Ankara’da 210 TL ve İzmir’de ise 252 TL olarak hesaplandı.

-TCMB verilerine göre İstanbul’da ortalama metrekare satış fiyatı 74.100 TL, Ankara’da 41 bin 280 TL ve İzmir’de de 49 bin 543 TL oldu.

-Bu verilere göre İstanbul’da 100 metrekarelik bir konutun ortalama amortisman süresi 201 ay olurken, bu rakam Ankara’da ve İzmir’de 196 aya denk geliyor.

Başkent Ankara, satış fiyatı ve amortisman süresi ile 3 büyük il arasında en uygun giriş fiyatı fırsatı sunan il olarak öne çıkıyor.