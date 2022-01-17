Merkez Bankası açıkladı: İşte Türkiye'nin dış borcu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2021 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, kasımda 2020 sonuna kıyasla yüzde 8,6 artarak 124,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,7 azalışla 53,5 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 25,4 yükselişle 44,5 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen yılın kasım ayından 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,5 azalışla 12,6 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 artarak 15,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 16,2 yükselerek 15,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 32,5 azalışla 10,4 milyar dolara geriledi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,4 artarak 39,4 milyar dolara yükseldi.

ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU 75 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,5 azalarak 23 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 10,4 artarak 75 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,2 artışla 65,4 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 20,1 yükselişle 58,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılının sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Kasım sonu itibarıyla 459 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 88 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Kısa vadeli dış borç stoku 2021 Kasım sonu itibarıyla yüzde 45,7'si dolar, yüzde 25,4'ü avro, yüzde 9,6'sı TL ve yüzde 19,3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

2021 Kasım sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 167,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,9, Merkez Bankası'nın yüzde 15,5 ve özel sektörün yüzde 64,6 paya sahip olduğu görüldü.

