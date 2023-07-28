Merkez Bankası açıklaması sonrası milyonlar yeni maaşlarını hesaplıyor! Emeklinin yüzde 32'lik zammı şimdiden cebinde gibi ama…

Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon beklentisini yüzde 58’e yükseltmesi ile birlikte maaş zamları için de ilk ipucu gelmiş oldu. Emeklilerin alacağı yüzde 32’lik zam şimdiden ufukta göründü. SSK ve Bağkur emeklileri de şimdiden alacakları zam oranı ile ilgili hesap yapmaya başladı.

SSK ve Bağkur emeklileri yeni zamlı maaşlarını ocak ayında alacak. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamları emekli maaşlarında yine belirleyici olacak. Yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19,7 çıkmış refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranı yüzde 25’e yükseltilmişti.

Emekliler zamlı maaşlarını almaya başladılar ama artış kök maaş üzerinden hesaplandığı için pek çok emeklinin 7 bin 500 lira olan maaşları da değişmedi. Yeni yılda enflasyon rakamlarının belli olması ve maaşlara gelecek yeni zam oranının ardından bu durumun da düzeltilmesi bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin beklentisi ise enflasyon rakamlarına tıpkı memur maaşlarında olduğu gibi seyyanen zam da eklenmesi oldu.

EMEKLİ YÜZDE 32 ZAM İHTİMALİNİ YETERSİZ BULUYOR

Emekliler ise Show Haber’e yaptıkları açıklamalarda aldıkları maaşın yetersizliğinden dert yanarak “32 seviyesinde gelecek bir zam hiç de iyi değil yani kiraları görüyorsunuz, gelen zamları görüyorsunuz her şeye zam geliyor. En az yüzde 50 ila 70 arasında bir zam olmalı. Elimize geçen miktar önemli seyyanen bir zam yapılsa da iyi olur” ifadelerini kullandılar.



