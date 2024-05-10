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  4. Merkez Bankası açıklaması sonrası milyonlar yeni maaşlarını hesaplıyor! 'Makas kapanacak' dedi, 17 bin TL'ye mi yaklaşacak? En düşük emekli maaşı için dikkat çeken rakam!

Merkez Bankası açıklaması sonrası milyonlar yeni maaşlarını hesaplıyor! 'Makas kapanacak' dedi, 17 bin TL'ye mi yaklaşacak? En düşük emekli maaşı için dikkat çeken rakam!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 07:58
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dünkü enflasyon raporu sunumunda yıl sonu enflasyon beklentilerini revize etti. Karahan'ın açıklamasının ardından emekli ve memurun da zam hesabı değişti. Milyonlar yeni maaşlarını hesaplamaya başladı. Enflasyondaki 2 puanlık artış beklentisi maaşlara nasıl yansıyacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası açıklaması sonrası milyonlar yeni maaşlarını hesaplıyor! 'Makas kapanacak' dedi, 17 bin TL'ye mi yaklaşacak? En düşük emekli maaşı için dikkat çeken rakam!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, piyasaların beklediği veriyi açıkladı. Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltti. Emekli ve memur maaşı zamlarını etkileyen enflasyon için tahminler değişince temmuz hesapları da sil baştan yapılmaya başlandı. Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücretle en düşük emekli maaşı arasındaki makasın kapanacağını söyledi, en düşük emekli maaşı için rakam verdi.

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"MAKAS KAPANACAK"

Milliyet'e konuşan Bayram,"En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin TL civarında. Asgari ücretle arasındaki makas hep konuşuluyordu. Şu anda asgari ücret ara zam yapılmayacağı söyleniyor. 17 bin 2 TL olan asgari ücrete karşı temmuzda emekli maaşı artırılırsa aradaki makas kapanacaktır." dedi.

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"5 BİN TL ARTIŞ BEKLİYORUM"

Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Benim en düşük emekli maaşına ilişkin tahminim yüzde 50 artışla 15 bin TL’dir. En düşük emekli maaşına 5 bin TL’lik artış bekliyorum. Kök maaş da en düşük emekli maaşına sabitlenirse büyük bir reform olacaktır.”

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emekli maaşı Enflasyon Merkez Bankası en düşük emekli maaşı tahmin Fatih Karahan
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