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Merkez Bankası anketi: Kredilerde sıkılaşma seyri sona erdi

05.01.2024 11:02 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Kredi Eğilim Anketi'nde 2023 yılının son çeyreğinde işletmelere kullandırılan kredilerde sıkılaşma seyrinin sona erdiğini belirtildi. Ankete göre, geçen yılın son çeyreğinin alt kırılımları incelendiğinde, büyük işletmelere verilen krediler ile yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşma yönlü seyrin zayıflayarak devam ettiği ve diğer işletme kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın ise son bulduğu gözlendi.

Merkez Bankası anketi: Kredilerde sıkılaşma seyri sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı. Bu yılın ilk çeyreği için bankaların beklentisi, konut kredi talebindeki azalış yönlü seyrin daha da zayıflayacağı, diğer bireysel kredi talebinde ise azalış yönlü seyrin güçleneceği yönünde oldu.

2024 yılının ilk çeyreği için konut kredisi standartlarındaki sıkılaşmanın daha da zayıflayacağı, diğer bireysel kredi standartlarının ise bir miktar sıkılaşacağı beklenirken, bankaların yılın ilk çeyreği için taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki beklenti sıkılaşmanın düşük seviyede devam edeceği yönünde oldu.

KREDİ TALEBİ

Genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış yönlü seyir, 2023 yılının son çeyreğinde zayıflayarak devam etti. Alt kırılımlar incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler ile kısa vadeli kredilere olan talepte artış olduğu ve yabancı para cinsinden açılan kredilere olan talepte azalış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

2024 yılının ilk çeyreğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artışın oldukça zayıf bir şekilde devam edeceği beklenirken, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalış seyri zayıflayarak devam etti, taşıt kredi talebindeki azalış ise yerini artışa bıraktı.

Bu yılın ilk çeyreği için bankaların beklentisi, konut kredi talebindeki azalış yönlü seyrin daha da zayıflayacağı, diğer bireysel kredi talebinde ise azalış yönlü seyrin güçleneceği yönünde oldu. Bu dönemde taşıt kredi talebinde de belirgin bir azalış bekleniyor.

FONLAMA KOŞULLARI

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2023'ün son çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma yönlü seyir devam ederken, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlendiği görüldü.

2024 yılının ilk çeyreği için, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin devam edeceği bekleniyor.

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kredi banka Merkez Bankası anket
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