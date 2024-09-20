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Merkez Bankası aylardır faizi sabit bırakıyor... Barclays ve HSBC'den çarpıcı iddia! Türk ekonomisi için kritik zamanlar

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.09.2024 10:55
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün faiz kararını son 6 ayda yaptığı gibi yüzde 50 bandında sabit tutmuştu. Enflasyon ile istikrarlı bir şekilde mücadele eden Merkez, karar metninde ek sıkılaşma vurgusunu kaldırmıştı. Barclays ve HSBC, Türk ekonomisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası dün faiz kararını yüzde 50 bandında açıklamıştı. Merkez'in bu kararı ekonomi dünyasını şaşırtmazken Barclays ve HSBC, 2025'teki beklentilerini yayımladı.

BEKLENTİ KASIM AYINA YÖNELİK

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Barclays, TCMB’nin güvercin tonda daha dengeli bir açıklama yaptığını belirterek, Kasım ayında ilk faiz indiriminin başlayabileceğini öngördü.

HSBC ise gevşeme döngüsünün 2025 yılında başlayacağını tahmin ediyor.

RİSK ARTIYOR!

HSBC Ekonomisti Melis Metiner, bankanın faiz oranını yüzde 50 seviyesinde tutma kararının ardından, yıl içinde herhangi bir faiz değişikliği beklemediklerini, ancak yılın son çeyreğinde faiz indirimine ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu ifade etti.
Rapor, hizmet enflasyonunda ve enflasyon beklentilerinde sınırlı bir iyileşme olduğunu vurgulayarak, politika faizinin mevcut seviyede kalacağını ve gevşeme döngüsünün 2025’te başlayacağını belirtti. Ayrıca, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin, bankanın indirim döngüsüne beklenenden daha erken başlamasına neden olabileceği kaydedildi.

HSBC

2025 AĞUSTOS AYINI KADAR Kİ SÜRECİ İŞARET ETTİ

Bloomberg HT'nin haberine göre, Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, TCMB'nin Kasım ayında faiz indirimlerine başlayacağını öngörerek, bankanın yılın son çeyreğinde indirime hazırlık yaptığına dikkat çekti. Önceki tahminlerini revize ettiklerini belirten Ergüzel, bankanın 2025’in Ağustos ayına kadar her toplantıda 250 baz puan indirim yaparak politika faizini yüzde 25 seviyesine çekmesini beklediklerini ifade etti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugünkü toplantısında politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 50 seviyesinde tuttu. Açıklamada, enflasyon görünümünde yaşanan olumsuzluklar karşısında "para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı" mesajı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
HSBC TCMB faiz
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