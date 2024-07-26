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  4. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın açıklamasına Özgür Demirtaş'tan ilk yorum! Büyük harflerle yazdı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın açıklamasına Özgür Demirtaş'tan ilk yorum! Büyük harflerle yazdı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.07.2024 17:22
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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan faiz indirimi konusunda açıklama gelmişti. Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini, indirimler başladığında da sıkı duruşun korunacağına dair kuşkuya yer bırakılmayacağını söylemişti. Akçay'ın bu açıklamalarının ardından ekonomist Özgür Demirtaş'tan da ilk yorum geldi. Akçay'ın konuşmasını 'Harika' olarak nitelendiren Demirtaş, "Spekülasyonların önüne geçilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın açıklamasına Özgür Demirtaş'tan ilk yorum! Büyük harflerle yazdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın, faiz indirimine dair açıklamalarına ekonomik Özgür Demirtaş'tan ilk yorum geldi.

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"FAİZ İNDİRİMİ ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL" DEMİŞTİ

Reuters'a konuşan Akçay, şu anda faiz indirim döngüsünün değerlendirilmediğini ve indirimler başladığı zaman da sıkı duruşun korunacağını söylemişti.

Akçay, "Faiz indirimi şu anda gündemimizde değil." demiş ve şunları eklemişti:

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek."

Akçay, para politikasında gevşeme döngüsünün değerlendirilmesinin "ön koşulu"nun aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olduğunu söylemişti.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN İLK YORUM

Akçay'ın bu açıklamalarını Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla değerlendirdi.

Demirtaş o paylaşımında "Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay HARİKA konuştu. Böylece spekülasyonların önüne geçilmiş oldu. Önümüze bakalım artık." ifadelerini kullandı.

demirtaş

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Özgür Demirtaş Osman Cevdet Akçay
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