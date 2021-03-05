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Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'fiyat istikrarı' mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2021 14:37 | Son Güncelleme

TCMB Başkanı Naci Ağbal, son dakika yaptığı açıklamada, "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'fiyat istikrarı' mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal son dakika açıklamasında fiyat istikrarını sağlayacakları yönünde yorumda bulundu.
Ağbal, "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek." ifadelerini kullandı. Fed Başkanı Jerome Powell dün akşam yaptığı açıklamada, "mevcut politika duruşumuz uygun" diyerek mevcut faiz oranlarının korunacağının sinyalini vermişti.

AĞBAL'DAN FİYAT İSTİKRARI AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın konuşmasından satır başları:

  • Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz.

  • Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu konuda toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Bu zorlu yolculuğumuzda tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır.

AA

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