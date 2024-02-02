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Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın istifası sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.02.2024 22:22 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklamalarda bulundu. Şimşek, 'Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir' ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın istifası sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi!

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti! Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti!

İşte Mehmet Şimşek'in açıklamaları;

"Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum."

jgh

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek maliye bakanı
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