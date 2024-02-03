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Son dakika: Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
03.02.2024 00:08 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Hafize Gaye Erkan'ın görevinden istifa etmesinin ardından yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fatih Karahan, Hafize Gaye Erkan gibi Amerika'dan Türkiye'ye dönerek göreve başlamıştı.

Son dakika: Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.
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Fatih Karahan, Erkan döneminde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti!

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Karahan, Hafize Gaye Erkan'dan görevi devralarak 3 Şubat 2024'te yeni Merkez Bankası Başkanı oldu.

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