Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan bankacılar ile toplantı: Türk Lirası için mesaj: 'Hedefe uyumlu gidiyor...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle buluştu.

Toplantıya ilişkin TBB'den yapılan açıklamada toplantıda, bankacılık sisteminde Döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması ve Türk Lirasına geçiş ile TCMB’nin ihracat ve yatırıma yönelik destekleri kapsamında reeskont ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine (YTAK) yönelik uygulamaların değerlendirildiği belirtildi.

TBB'nin açıklamasına göre TL'ye geçiş hedefinin önlemler sonrası görünümü ve devamına yönelik ortak öneri çalışması, dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamına dair öneriler ve TCMB ile birlikte ihracat ve yatırım kredilerindeki olumlu seyrin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler toplantının ana gündem maddeleri oldu.

Toplantıda, geliştirilmekte olan Toplumsal Yatırım Notu’na ilişkin bir çerçeve oluşturularak ortak çalışma yürütülmesine dair mutabakat sağlandı.

"TL'YE GEÇİŞ HEDEFLERE UYGUN DEVAM EDİYOR"

TBB'den yapılan açıklamada TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime dikkat çekerek Türk lirasına geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini belirttiği ifade edildi.

Toplantıda Erkan, para politikasının birikimli ve gecikmeli etkilerinin devreye girmesiyle, dezenflasyonun 2024 yılında son Enflasyon Raporu’nda ilan edilen patikayla uyumlu şekilde gerçekleşeceğini öngördüklerini vurgularken, reel sektör ve piyasaların dezenflasyon patikasına olan inancının arttığını ve beklentilerde fiyatlama davranışlarına da yansımaya başlayan bir iyileşme görüldüğünü ifade etti.

Politikalarda kararlılık ve koordinasyonun öneminin altını çizen Erkan bankacılık sektörünün Türk lirasına geçişi destekleyen çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

TBB Başkanı Çakar ise toplantıda Türk lirasına olan talebin artması ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümenin bankacılık sektörünce finansmanına olan katkısının dengeli ve kaliteli şekilde güçlenmesini destekleyeceğini ifade etti.







